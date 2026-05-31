Riccione: la Scuola San Carlo Acutis porta in scena “Una casa per cantare”

Un pomeriggio di musica, educazione e condivisione per celebrare il percorso svolto durante l’anno scolastico

Proseguono le iniziative promosse dall’Associazione dei Genitori della Scuola San Carlo Acutis di Riccione.

Lunedì 1 giugno, alle ore 18.30, presso la Chiesa di Gesù Redentore, in zona Alba, si terrà il concerto gratuito “Una casa per cantare”, un pomeriggio dedicato alla musica, alla condivisione e al valore educativo del canto corale. Protagonisti dell’evento saranno i Cantori Acutis, coro di bambini nato all’interno della scuola primaria di via Boito, insieme al gruppo vocale femminile AlThEa.

Per la Scuola San Carlo Acutis la musica non rappresenta soltanto un’attività artistica, ma un autentico strumento educativo. Attraverso il canto, infatti, i bambini imparano ad ascoltare, a rispettare i tempi degli altri, a riconoscere il valore dell’armonia e della collaborazione. Il concerto del 1 giugno riveste particolare importanza perché rappresenta il momento conclusivo di un percorso sviluppato durante l’anno scolastico insieme agli alunni.

Accanto ai bambini si esibiranno le AlThEa, ensemble vocale femminile composto da otto voci accomunate da un lungo percorso artistico e umano maturato attraverso esperienze condivise in diverse formazioni corali, tra cui Amarcanto, Corone e altri progetti musicali. Da questo incontro nasce un progetto interamente al femminile dedicato alla reinterpretazione della musica popolare e d’autore della tradizione internazionale, in un intreccio di armonie, ricerca espressiva e sensibilità vocali.

Il concerto, sostenuto da RivieraBanca BCC, sarà a ingresso gratuito. Le offerte raccolte durante il concerto saranno destinate alle attività educative della scuola.

Dichiara il Presidente dell’Associazione dei Genitori, Paolo Lombardi: “Siamo molto contenti di poter donare alle famiglie, alla città e ai turisti un momento di musica e condivisione come questo. La nostra idea di educazione passa attraverso la valorizzazione di attività dal grande significato umano e formativo come la musica e il canto, soprattutto quando diventano esperienza collettiva e comunitaria. Cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi, a collaborare, a costruire armonia anche nelle relazioni: è questo uno degli elementi distintivi del nostro modo di fare scuola.

Il concerto rappresenta inoltre il culmine di un percorso svolto durante l’anno insieme ai bambini e testimonia il desiderio di una scuola capace di essere cuore pulsante della comunità che la ospita. Ringrazio le AlThEa per la loro grandissima disponibilità e per il lavoro svolto insieme ai bambini, Don Franco per l'ospitalità e RivieraBanca BCC, a partire dal Presidente Fausto Caldari, per essere convintamente al nostro fianco in iniziative dal forte valore educativo, comunitario e simbolico.”