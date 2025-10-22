Riccione, l'assessora fa la castagnata con gli anziani dei centri sociali

Centri di aggregazione sociale: laboratori, giochi e musica per combattere la solitudine e rafforzare i legami di comunità

Prosegue l’attività dei Centri di Buon vicinato, diventati ormai un punto di riferimento per molte famiglie e cittadini "senior" di Riccione. Nei centri di Colle dei Pini (viale Benevento) e La Quercia Dl’Arvura (viale Caravaggio), l’iniziativa dei Cas – Centri di aggregazione sociale – si conferma una delle esperienze più apprezzate sul territorio per la popolazione senior della città.

Ieri pomeriggio, martedì 21 ottobre, l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli ha fatto visita al centro del Colle dei Pini dove è stata organizzata una castagnata: “L’obiettivo del progetto è chiaro: contrastare l’isolamento sociale, offrire spazi di socialità autentica e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità - sottolinea l’assessora Zoffoli -. Sempre più famiglie segnalano l'importanza di questi momenti per il benessere dei propri cari, mentre gli anziani trovano nei centri un luogo dove sentirsi attivi, ascoltati e coinvolti. Un’esperienza che dimostra come anche un semplice pomeriggio in compagnia possa fare la differenza per le persone più fragili”.

Il progetto, attivo da tempo, si svolge due volte a settimana, ogni martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30, con il supporto di un’animatrice professionista e la collaborazione attiva dei volontari dei centri. Le attività proposte spaziano da laboratori creativi, giochi di gruppo, momenti musicali e feste di compleanno, fino a semplici ma preziosi momenti di condivisione che aiutano a rinsaldare legami di vicinato e comunità.

Durante ogni incontro viene offerta anche una merenda conviviale, preparata e servita dai volontari, che rende il pomeriggio ancora più accogliente. Inoltre, per chi ha difficoltà negli spostamenti, è attivo un servizio di trasporto dedicato, realizzato in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Riccione e l’Auser, che consente a tutti di partecipare senza ostacoli.