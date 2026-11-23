Riccione, lavori pubblici: Hera al lavoro per potenziare la rete fognaria nei viali Melfi, Rotonda e Lavello

Hera interviene su un tratto di circa cento metri per potenziare la rete di smaltimento delle acque piovane

Facendo seguito agli interventi effettuati la scorsa estate, che hanno visto il potenziamento di un primo tratto di venticinque metri tra viale Melfi e viale Ionio, sono partiti nella giornata odierna i nuovi lavori curati dal gruppo Hera per la rete della fognatura bianca. L’operazione prevede la completa sostituzione e l’ampliamento della tubazione nel tratto compreso tra viale Rotonda e viale Lavello, per una lunghezza complessiva di circa cento metri. L’intervento rientra in un piano più ampio di messa in sicurezza idraulica del territorio, fondamentale per risolvere in modo definitivo le criticità legate al deflusso delle acque meteoriche riscontrate nella zona.

Sicurezza e tutela del verde

Il cantiere interessa nello specifico l’area verde situata nei pressi della scuola secondaria di 1° ‘F.lli Cervi’, in viale Ionio, ed è stato progettato per salvaguardare integralmente tutte le alberature presenti. Per l’esecuzione delle opere vengono utilizzati esclusivamente gli accessi laterali di viale Melfi, viale Rotonda e viale Lavello. Tutte le aree di lavoro sono state opportunamente recintate e segnalate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con le attività didattiche e garantire la massima sicurezza agli studenti e a tutto il personale scolastico.

La fine dell’intervento è prevista entro il mese di gennaio 2027. Al termine delle operazioni, le aree interessate saranno tempestivamente liberate da materiali, attrezzature e ostacoli di ogni genere, venendo riconsegnate ripristinate e in perfetta fruibilità per i cittadini.

Prevenzione degli allagamenti e tenuta idraulica

Potenziare le infrastrutture dedicate al drenaggio urbano rappresenta una priorità per prevenire fenomeni di allagamento,soprattutto in occasione di precipitazioni intense e concentrate. L’installazione di condotte di maggiore portata consentirà infatti di migliorare sensibilmente la capacità di ricezione e smaltimento delle acque piovane, alleggerendo il carico sulla rete esistente. Questa opera di adeguamento strutturale non solo tutela la viabilità locale e le proprietà circostanti dai disagi legati al maltempo, ma assicura una protezione costante e duratura a un’area particolarmente sensibile e frequentata quotidianamente da famiglie e ragazzi.



