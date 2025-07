Riccione, le dimostrazioni di salvataggio sulla spiaggia: moto d'acqua, mosconi, cani addestrati

“Al mare in sicurezza” è l'iniziativa promossa in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento

Una mattinata di grande coinvolgimento e partecipazione quella andata in scena oggi sulla spiaggia di Riccione, dove si è svolto l’evento “Al mare in sicurezza”: un susseguirsi di simulazioni di salvataggio in mare, interventi coordinati con moto d’acqua e mosconi, esercitazioni di primo soccorso, cani da salvataggio in azione e persino bambini e bambine aspiranti bagnini protagonisti.

Tra il mare e la riva, davanti a un pubblico di circa un centinaio di persone, si sono alternate tecniche e mezzi di soccorso tra i più diversi, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e valorizzare la preparazione degli operatori che ogni giorno presidiano la sicurezza sulle spiagge. Gli applausi non sono mancati, sottolineando ogni momento chiave della mattinata.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Riccione in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, istituita dall’Oms, si inserisce nel programma Bandiera Blu e punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza delle corrette pratiche di soccorso in acqua.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore all’Ambiente e al Demanio marittimo Christian Andruccioli e del comandante in seconda della Capitaneria di porto Alessandro Cingolani, seguiti dalla presentazione dell’evento a cura di Giorgio Gori, coordinatore nazionale tecnico della sezione Salvamento della Federazione italiana nuoto.

A partire dalle 10 hanno preso il via le simulazioni di salvataggio in mare. Ad aprire le esercitazioni sono stati i bambini, che si sono cimentati nel recupero di un pericolante con grande attenzione e serietà, dimostrando che la formazione può cominciare fin da piccoli.

A seguire, è entrato in azione un bagnino neobrevettato, per la dimostrazione di una manovra standard di salvataggio. È stata poi la volta del moscone di salvataggio, mezzo tradizionale simbolo delle spiagge italiane, impiegato in un’operazione simulata di recupero con rientro a riva.

Grande entusiasmo ha suscitato la prova dei cani da salvataggio Cleopatra (4 anni) e Goldy (7 anni), accompagnati dai loro istruttori della Scuola cani salvataggio dell’Emilia Romagna. Con la loro esuberanza, ma anche con l’evidente competenza acquisita grazie a un rigoroso percorso di addestramento, hanno catturato l’attenzione del pubblico, diventando uno dei momenti più applauditi della mattinata.

Le dimostrazioni sono proseguite con l’uso del Sup (stand up paddle) e, successivamente, con le moto d’acqua, impiegate in operazioni di intervento rapido e recupero coordinato. Ogni esercitazione ha incluso anche la fase a terra, con la simulazione delle manovre di rianimazione cardio-polmonare (Blsd) sulla battigia, sotto la guida di istruttori esperti.

L’evento “Al mare in sicurezza” conferma l’impegno del Comune di Riccione nella promozione della sicurezza balneare, con un’attenzione costante alla formazione, alla prevenzione e alla valorizzazione delle buone pratiche che rendono le spiagge luoghi più sicuri per tutti.