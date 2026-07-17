Riccione: le promesse della ginnastica ritmica italiana si allenano al Playhall Pironi

Dal 13 al 23 luglio si svolge nella Perla Verde il collegiale con le migliori Gold allieve, Junior e Senior d’Italia

Le 120 migliori ginnaste italiane di ritmica, dai nove anni in su, si allenano in questi giorni al Playhall “Massimo Pironi” di Riccione. Dal 13 al 23 luglio si svolge infatti nella Perla Verde il collegiale con le migliori Gold allieve, Junior e Senior d’Italia. Il primo gruppo, formato da 60 atlete, finirà le sue “fatiche” domani (sabato 18 luglio); dal 19 al 23 luglio spazio al secondo gruppo, composto sempre da 60 ginnaste. Insieme a loro è a Riccione la Nazionale azzurra di Ginnastica ritmica che si allena solitamente presso l’Accademia internazionale di ritmica F.G.I. di Desio.

“Ci troviamo davvero bene a Riccione – dice Tiziana D’Arrigo, responsabile Fgi del collegiale -. Ringraziamo il Comune e tutti i responsabili che ci hanno permesso di allenare in questa bellissima struttura. Ringraziamo anche per l’ottima ospitalità che stiamo ricevendo: le ginnaste si sono comportate benissimo, ci hanno fatto anche i complimenti in albergo per la loro disciplina. Ringrazio la Federazione per questa opportunità e ringrazio le mie collaboratrici: abbiamo il piacere di allenare molte tra le migliori ginnaste Gold allieve, Junior e Senior d’Italia. Il bilancio del collegiale è super positivo”.

“Il nostro obiettivo è lavorare giorno per giorno tutte insieme, come un’unica grande squadra, come già siamo, e cercare di arrivare a raggiungere i nostri sogni tutte insieme. Riccione è una città meravigliosa. Ringraziamo il Comune per l’ospitalità”, aggiunge la capitana della Nazionale di Ritmica, Giulia Segatori.