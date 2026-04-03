Riccione, l'ex colonia abbattuta: ora sorgeranno sei bungalow turistici

La riqualificazione non si fermerà all'interno della proprietà privata, ma si estenderà a tutto il tratto di viale Torino

L'ex colonia Mater Dei, a Riccione, è stata abbattuta. Il privato, Club del Sole, ha investito sulla riqualificazione dell'area e provvederà alla creazione di un'area turistica formata da sei piccoli edifici a uso turistico, in gran parte rivestiti in legno, pensati per integrarsi armoniosamente tra gli alberi.



Per il Club del Sole, è stata così posata la prima pietra "di un progetto che apre una nuova fase nell’evoluzione dell’ospitalità sulla Riviera".

"L’intervento - si legge nella nota del Club del Sole - segna l’inizio di un progetto che supera il perimetro del villaggio tradizionale per configurarsi come un polo turistico integrato: un luogo pensato per accogliere diverse modalità di soggiorno ed esperienza, in cui servizi, spazi e natura si articolano in modo coerente".

Club del Sole sottolinea che Riccione sia "una destinazione con una maturità turistica consolidata, sostenuta da una domanda stabile e da una riconosciuta vocazione leisure e familiare". Da qui la scelta di investire sull'area dell'ex colonia.

La riqualificazione non si fermerà all'interno della proprietà privata, ma si estenderà a tutto il tratto di viale Torino. Il Club del Sole si occuperà infatti di trasformare l’area esterna realizzando un nuovo e ampio marciapiede pedonale completamente alberato sul lato stradale e protetto da una fascia verde sul lato opposto.