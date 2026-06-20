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Riccione, lite con lancio di bottiglie durante la Notte Rosa: intervengono i Carabinieri

Un giovane ferito a un piede, per aver calpestato un coccio di bottiglia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
20 giugno 2026 17:50
Riccione, lite con lancio di bottiglie durante la Notte Rosa: intervengono i Carabinieri -
Riccione
Cronaca
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Momenti di concitazione ieri sera (19 giugno) durante la Notte Rosa, intorno alle 22, sulla passeggiata Goethe a Riccione, all'altezza di un ristorante. L'attenzione dei passanti è stata richiamata da una lite scoppiata in strada tra più persone, probabilmente in stato di alterazione per l'abuso di alcol. La lite è degenerata in un lancio di bottiglie, così è stato immediatamente richiesto l'intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo, gli operatori dell'Arma hanno trovato un giovane sanguinante a un piede: probabilmente si è ferito calpestando un coccio di bottiglia. Dai primi riscontri non sarebbe una ferita da aggressione. Le altre persone che hanno preso parte alla lite sono tutte fuggite.

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