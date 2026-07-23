Riccione, lo show di Giorgio Panariello conquista piazzale Roma

Dalla comicità alla musica: il 24 arrivano i Negramaro

Piazzale Roma nella veste di un grande teatro a cielo aperto conquista il pubblico con la comicità travolgente di Giorgio Panariello. Una ricca cornice di spettatori ha affollato ieri sera, mercoledì 22 luglio, la suggestiva arena affacciata sull’Adriatico, per assistere allo show del noto comico toscano. Lo spazio di Piazzale Roma ora si prepara a cambiare allestimento per diventare un’arena musicale in vista dei prossimi appuntamenti: venerdì 24 luglio farà vibrare la piazza il grande concerto dei Negramaro, mentre sabato 25 luglio sarà la volta di Capo Plaza.