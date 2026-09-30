Riccione, lo Stadio del Nuoto si amplia: a novembre l’inaugurazione della nuova vasca

Un investimento da 4,8 milioni di euro, finanziato anche con i fondi Pnrr, per una nuova vasca coperta da 25 metri

Si avvia verso la conclusione il cantiere per la riqualificazione e l’ampliamento dello Stadio del Nuoto di Riccione, con l’inaugurazione ufficiale fissata per il mese di novembre. L’intervento, dal costo complessivo di 4,8 milioni di euro sostenuto per 4 milioni dai fondi europei del Pnrr e per 800mila euro dal Comune di Riccione, doterà la struttura di una nuova sesta vasca coperta da 25 metri, posizionata accanto a quella olimpionica. "La nuova piscina coperta è stata progettata per essere utilizzata sia come struttura complementare a quella principale sia in totale autonomia. L’impianto dispone infatti di un proprio ingresso indipendente, spogliatoi dedicati e servizi igienici accessibili e privi di barriere architettoniche. Questa architettura consentirà di garantire la continuità didattica e del nuoto libero per i cittadini e le società sportive, evitando la sospensione dell’attività al pubblico in occasione delle grandi competizioni agonistiche, ad eccezione dei criteria e degli assoluti nelle due edizioni annuali", evidenzia in una nota l'amministrazione comunale. Il nuovo edificio sarà sostenibile dal punto di vista ambientale, con impianto fotovoltaico, un sistema di riscaldamento privo di gas e ampie vetrate a facciata continua per contenere le dispersioni di calore.

“L’avanzamento dei lavori ci consente di confermare con grande soddisfazione l’inaugurazione della struttura entro il mese di novembre. Lo sport è un motore straordinario di crescita sociale ed economica e questo investimento rappresenta un progetto centrale per tutta la nostra comunità. Grazie anche alla Federazione italiana nuoto, mettiamo a disposizione dei cittadini, delle società sportive e dei giovani atleti spazi moderni, sicuri ed ecosostenibili, garantendo continuità negli allenamenti e nelle attività quotidiane e consolidando al contempo il ruolo di Riccione quale capitale d’eccellenza per le grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali”, dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola. “La nuova vasca e gli interventi sugli impianti sono fondamentali per garantire crescita e qualità. Per i nostri utenti sarà migliorata la continuità della proposta in termini di attività didattica e ludica ed i nostri atleti avranno maggiori spazi adeguati per allenarsi e competere, valorizzando la tradizione sportiva della città e attirando nuove manifestazioni”, sottolinea Michele Nitti, presidente della Polisportiva Comunale di Riccione.