Riccione: malore durante il bagno, perde la vita un turista

Intervento delle pattuglie di Polizia con gli acquascooter. L'uomo è però deceduto

Era originario di Terni il turista 79enne che è morto questa mattina (domenica 19 luglio), nelle acque di Riccione, all'altezza della spiaggia libera. L'uomo, in vacanza nella parla Verde assieme a un gruppo organizzato, è stato probabilmente vittima di un malore durante un bagno in mare. Il marinaio di salvataggio ha notato il corpo a pancia sotto: sono scattate le operazioni di di recupero, con gli acquascooter della Polizia. Il 79enne è stato portato velocemente a riva, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto.



