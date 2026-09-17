Riccione, malore mentre nuota: deceduto un altro turista

L'uomo aveva 83 anni ed era in vacanza con la moglie

Un turista di 83 anni è deceduto questa mattina (17 settembre) a Riccione, nelle acque del bagno 122. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, originario di Monza e in vacanza nella Perla Verde con la moglie, stava nuotando, quando ha accusato un malore. Immediato l'intervento del marinaio di salvataggio in servizio, che ha riportato a riva l'83enne. Questi però versava in condizioni gravi e aveva ingerito un'elevata quantità di acqua. Nonostante il prodigarsi dei soccorritori - si è subito unito il personale del 118 - il turista è deceduto. Sul posto, per i rilievi di rito, la Capitaneria di Porto.