Riccione mare di inverno: la giunta conferma il progetto per ampliare l'offerta turistica

Ai pubblici esercizi sarà consentita la posa temporanea di arredi e strutture leggere sul lungomare, nelle zone dell’arenile e sul porto

Dal dibattito sui dati turistici a Riccione si passa alle iniziative concrete per un'offerta turistica de-stagionalizzata: nella Perla Verde viene riproposta l'iniziativa Riccione mare d'inverno, cioè la possibilità, per i titolari di pubblici esercizi, anche quelli posti all'interno degli alberghi, di ampliare o ottenere nuovi spazi sul lungomare, sull’arenile, al porto e nelle aree del territorio comunale in cui non si applica la disciplina dei dehors, per ospitare iniziative che aderiscono al cartellone natalizio. Gli esercenti possono richiedere l’ampliamento delle superfici di suolo pubblico concesse in deroga ai limiti precedentemente stabiliti. "Questo significa maggiore libertà per allestimenti esterni e per lo svolgimento di eventi di più ampio respiro, anche in aree adiacenti o nelle immediate vicinanze", evidenzia l'amministrazione comunale.

Viene confermata e definita la possibilità di installare strutture e arredi leggeri facilmente amovibili (come tavolini, sedute, pedane, paratie frangivento e coperture), essenziali per creare spazi esterni accoglienti anche d'inverno. Sebbene la proroga del regime straordinario per i dehors connesso all'emergenza Covid sia confermata fino al 31 dicembre 2025, l'Amministrazione intende garantire la continuità del progetto. Le occupazioni potranno protrarsi fino al 31 maggio 2026 per il lungomare e fino all'inizio della stagione balneare per l'arenile, con un limite massimo di 120 giorni complessivi per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Due procedure distinte per l'adesione: le attività non situate sul demanio (ad es. i pubblici esercizi e i gazebo adibiti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande sul Lungomare della Repubblica) dovranno presentare istanza di occupazione tramite il portale telematico “impresainungiorno.gov.it”; le attività situate sul demanio (in particolare i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari) dovranno partecipare a un apposito Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse "Riccione Mare d’Inverno 2025-2026".

“Riccione non si ferma con l’estate, ma continua a vivere tutto l’anno – sottolinea l’assessore al Demanio Christian Andruccioli –. Con Riccione Mare d’Inverno vogliamo offrire nuove opportunità agli operatori economici e, allo stesso tempo, dare a cittadini e turisti occasioni di incontro, sport, cultura e divertimento anche nei mesi più freddi. Questa iniziativa vuole essere un segnale concreto di fiducia verso i nostri imprenditori e un passo in avanti per consolidare Riccione come destinazione attrattiva in ogni stagione".