Riccione: minaccia un 50enne con un coltello per farsi consegnare il cellulare. Arrestato

I Carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile poco dopo la rapina nei giardini della zona Alba

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Riccione hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento, effettuato presso i giardini della zona Alba, è scaturito dalla richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di un 50enne che, minacciato con un coltello, era stato appena costretto a consegnare il proprio telefono cellulare all'aggressore, riportando nella circostanza lievi lesioni a una mano.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno soccorso la vittima e avviato immediate ricerche, grazie alle quali sono riusciti a rintracciare il sospettato a poca distanza. Alla vista delle divise, nel tentativo di garantirsi la fuga, il giovane straniero avrebbe opposto una violenta resistenza, sferrando calci all'indirizzo degli operanti. Per bloccarlo e metterlo in sicurezza, scongiurando ulteriori conseguenze per l'incolumità dei presenti, si è reso necessario l'utilizzo dello spray urticante in dotazione.

La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine degli accertamenti, l'arrestato è stato trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, successivamente tradotto presso la Casa Circondariale locale, in attesa dell'udienza di convalida.