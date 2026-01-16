Riccione, misure anti smog prorogate al 19 gennaio

Le misure in vigore nel weekend, bollettino Arpae conferma sforamento valori giornalieri Pm10

A seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, a Riccione rimangono in vigore le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Tali misure, che sono entrate in vigore da ieri, resteranno attive anche domani, sabato 17 gennaio, e fino a lunedì 19 gennaio compreso, giorno successivo di verifica.

Il provvedimento rientra tra quelli previsti dal Piano aria integrato regionale (Pair) 2030. Tale meccanismo prevede l’emissione dei bollettini da parte di Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì: le valutazioni non si basano più solo sui dati di rilevamento dei giorni passati, ma su un sistema integrato che incrocia le previsioni meteorologiche con i modelli di qualità dell’aria per i giorni successivi.

Limitazioni alla circolazione

Le misure emergenziali prevedono l’ampliamento delle limitazioni alla circolazione su tutto il territorio comunale: dalle ore 8:30 alle ore 18:30 sarà in vigore lo stop anche per i veicoli diesel Euro 5. È inoltre confermato l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta.

Settore agricolo e altre misure

Sono previste restrizioni specifiche per il settore agricolo, con il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale. Non saranno concesse deroghe, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio (previa verifica dell’autorità competente). Sono esclusi dal divieto solo i metodi di spandimento che prevedono l’interramento immediato o l’iniezione diretta al suolo, come specificato dalla Relazione generale del Pair 2030.

Restano inoltre confermate le limitazioni al traffico già previste dall’ordinanza sindacale n. 88 del 30/09/2025.