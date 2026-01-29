Riccione, modifiche alla viabilità in viale Romagna a causa del cantiere

Istituito il divieto di transito temporaneo tra viale Forlimpopoli e viale Giulio Cesare

A Riccione, a causa dei lavori in corso, stata predisposta una modifica temporanea alla viabilità in viale Romagna.

A partire dalle 8 di domani mattina, venerdì 30 gennaio, il tratto di viale Romagna interessato dai cantieri (quello compreso tra viale Giulio Cesare - ovvero la Statale 16 - e viale Forlimpopoli) sarà soggetto a un divieto di transito (soltanto per chi viaggia in direzione mare-monte) per permettere lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza per le maestranze e i cittadini. Il divieto resterà in vigore per circa dieci giorni, ovvero fino al termine effettivo dei lavori su viale Romagna.

Chi transita in viale Romagna in direzione monte dovrà obbligatoriamente girare a destra in direzione di viale Forlimpopoli, mentre chi transita in viale Forlimpopoli in direzione sud dovrà girare a sinistra in viale Romagna.

L'interruzione temporanea della circolazione su una corsia di viale Romagna non è legata a una semplice manutenzione ordinaria, ma ai lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile sul lato mare della Statale 16 e della messa in sicurezza dell’attraversamento della stessa Statale, in prossimità dell’incrocio con viale Romagna. Nell’ambito di questi lavori vengono inoltre sistemati tutti i sottoservizi.

La zona sarà presidiata da apposita segnaletica stradale e cartellonistica di deviazione per guidare i conducenti lungo i percorsi alternativi.