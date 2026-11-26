I grandi eventi estivi Riccione Music City, al via la selezione per i concerti del 2027 e 2028

Il Comune avvia la procedura per affidare piazzale Roma agli organizzatori privati. Due operatori hanno già manifestato interesse: il valore stimato dell'operazione supera i due milioni di euro, senza stanziamenti pubblici a favore dei promoter

Entra nel vivo il progetto Riccione Music City per le stagioni 2027 e 2028. Il Comune ha infatti avviato la procedura negoziata per affidare gli spazi di piazzale Roma all’organizzazione di grandi concerti ed eventi musicali con ingresso a pagamento. Due realtà del settore hanno già manifestato il proprio interesse e sono ora chiamate a presentare le proprie proposte progettuali ed economiche, che saranno valutate per definire la programmazione dei prossimi due anni.

L’iniziativa, spiega l'amministrazione comunale, "nasce per consolidare il posizionamento di Riccione nel panorama musicale nazionale e internazionale, generando nuove opportunità di attrattività turistica e importanti ricadute economiche per tutto il territorio. La formula scelta punta sulla sinergia tra l’ente pubblico e gli operatori privati: la società che si aggiudicherà la gestione sosterrà integralmente i costi artistici e promozionali degli spettacoli, assumendosi in pieno il rischio d’impresa a fronte degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti". L’amministrazione comunale interverrà esclusivamente "attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture e di alcuni servizi funzionali alla realizzazione delle serate, come ad esempio la fornitura del palco, l’utilizzo delle aree backstage e dei camerini".

Il valore complessivo stimato dell’operazione è superiore ai due milioni di euro, spiega l'amministrazione comunale: "Rappresenta esclusivamente una previsione del fatturato che l’operatore privato potrà generare nel corso del biennio attraverso la biglietteria, necessario per coprire gli investimenti artistici e organizzativi. Tale cifra non costituisce in alcun modo uno stanziamento di risorse pubbliche né un contributo economico riconosciuto dal Comune al promoter". L’accordo prevede inoltre la possibilità per l’amministrazione comunale di Riccione di esercitare il diritto di recesso entro il 30 settembre 2027. "Questa impostazione permette di valorizzare gli investimenti pubblici già effettuati sulle infrastrutture per gli eventi, attrarre capitali privati e ampliare l’offerta culturale della città, inserendo sempre più stabilmente Riccione nei circuiti dei grandi tour estivi", chiosa l'amministrazione comunale.



