Riccione Music City: c'è anche Riccardo Cocciante tra i concerti d'estate

Il Maestro, uno dei cantautori più amati della musica italiana, è di nuovo in tour nell'anno del suo 80esimo compleanno

Riccione si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale: Riccardo Cocciante sarà in concerto il 29 agosto a Riccione, nella suggestiva cornice di piazzale Roma, per una nuova imperdibile serata all’interno della rassegna Riccione Music City.

Il Maestro torna live in alcune delle location all’aperto più affascinanti d’Italia con la tournée “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, un progetto speciale che accompagnerà l’artista nell’anno in cui celebrerà 80 anni, offrendo al pubblico l’occasione unica di ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani senza tempo di uno degli artisti e compositori più celebri al mondo.

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a emozionare generazioni intere con canzoni che fanno parte della storia della musica italiana e internazionale, regalando al pubblico un’esperienza intensa, autentica e profondamente coinvolgente.

“Dopo i Negramaro ed Emma Marrone, un altro nome di grandissimo spessore va a impreziosire il cartellone di Riccione Music City – dichiara l’assessore al Turismo ed Eventi, Mattia Guidi –. L’arrivo di Riccardo Cocciante conferma la volontà dell’amministrazione di proporre una rassegna di altissimo livello, capace di attrarre pubblici diversi e di rafforzare il posizionamento di Riccione come città della grande musica dal vivo”.

La tournée “Io…Riccardo Cocciante nel 2026” si intreccia inoltre con le date di Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna che si appresta a celebrare i 25 anni dalla prima messa in scena italiana. Il tour non sarà soltanto un ritorno sul palco, ma una vera e propria celebrazione di brani immortali che continuano a vivere, rinnovarsi ed emozionare.

Biglietti

I biglietti saranno disponibili online da lunedì 22 dicembre 2025, ore 13:00.

Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com



