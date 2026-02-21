Riccione Music City: debutta il treno rock che porta la città sui binari

La flotta di convogli di Trenitalia Tper dedicata a Riccione si amplia

La flotta di convogli di Trenitalia Tper dedicata a Riccione si amplia. Dalla prossima primavera farà il suo debutto sulle principali tratte emiliano-romagnole e del Centro-nord il “Treno Riccione Music City”, il secondo convoglio interamente brandizzato che trasforma i binari in una passerella itinerante dedicata all’energia, alla musica e allo stile inconfondibile della città.

Il debutto è previsto entro Pasqua e segna un nuovo capitolo nella strategia di promozione turistica messa in campo da Riccione. Dopo il successo del treno brandizzato con la visual identity “Viva Riccione”, attivo da giugno 2025 e dedicato al mondo family e ai parchi tematici del gruppo Costa Edutainment, ora il focus si sposta sull’anima più rock e vibrante della città: quella dei grandi eventi, della musica e dei club iconici e storici della Perla verde.

Il secondo convoglio Rock di Trenitalia Tper sarà personalizzato con la nuova visual identity dalla campagna di comunicazione frutto della collaborazione tra Comune di Riccione, Trenitalia Tper (la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna), Siae e i simboli della nightlife della riviera: Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione.

Il “Treno Riccione Music City” – un convoglio Rock a due piani con oltre 600 posti – sarà completamente “wrappato” con una livrea ad alto impatto visivo dedicata al mondo della musica, del divertimento e dei grandi eventi. Non solo immagine, ma anche sostanza. Il convoglio Rock è uno dei fiori all’occhiello della flotta regionale Trenitalia Tper: consumi energetici ridotti del 30 per cento rispetto alla generazione precedente, materiali riciclabili fino al 97 per cento, spazi per bagagli e biciclette, prese di ricarica a ogni posto. Un concentrato di comfort e sostenibilità che rafforza il messaggio di una Riccione contemporanea, accessibile e green.

Accanto al treno brandizzato dalla campagna “Viva Riccione”, il nuovo convoglio viaggerà per due anni lungo alcune delle tratte ferroviarie più strategiche del Centro-nord. Il convoglio collegherà infatti Piacenza ad Ancona, Ravenna a Pesaro, Milano ad Ancona e Pescara, mentre nella stagione estiva sarà attivo anche sulle linee Torino–Pesaro/Ancona e Venezia–Cattolica. Il treno effettuerà le fermate nei nodi ferroviari di primaria importanza come Bologna, Milano centrale, Rimini, Ancona e Parma. Un vero e proprio tour promozionale su rotaia che intercetta bacini turistici ad alto potenziale, trasformando ogni viaggio in un’esperienza visiva nel mood riccionese.

“Treno Riccione”: un modello di collaborazione pubblico-privato per la promozione della città

Il progetto “Treno Riccione” rappresenta un modello concreto di collaborazione pubblico-privato per la promozione integrata del territorio. È un’iniziativa che racconta una Riccione accessibile, contemporanea e green, in linea con le aspettative del viaggiatore moderno. Un mezzo che trasporta non solo persone, ma anche valori e identità, rafforzando la visibilità della destinazione lungo le principali dorsali del Paese.

“Treno Riccione Music City” consolida e arricchisce la progettualità intrapresa lo scorso anno che si conferma una delle operazioni di marketing territoriale e di promozione turistica più strutturate degli ultimi anni per la città di Riccione. Una progettualità che vede nel treno uno dei principali servizi di incoming turistico la cui potenzialità è stata valorizzata negli anni anche dal progetto “Riccione in treno” nato dalla collaborazione tra Federalberghi, Comune di Riccione, Trenitalia e Trenitalia Tper.





Le dichiarazioni



Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione:

“Con il Treno Riccione Music City compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di promozione turistica, raddoppiando la presenza di Riccione lungo le principali direttrici ferroviarie del Centro-nord e rafforzando la nostra presenza nei mercati per noi strategici. Dopo l’esperienza positiva del treno brandizzato “Viva Riccione”, abbiamo scelto di valorizzare un’altra anima identitaria della città: quella della musica, dei grandi eventi e della nightlife. È un esempio concreto di sinergia tra pubblico e privato che rafforza il posizionamento della città e consolida un modello di promozione integrata che in questi anni, grazie anche all’iniziativa di co-marketing intrapresa con Federalberghi, ha visto già il successo di Riccione in treno. Infine, c’è un aspetto fondamentale: la sostenibilità. Promuovere la città attraverso un mezzo sostenibile significa essere coerenti con la visione di sviluppo che l’amministrazione comunale sta portando avanti”.

Alessandro Tullio, amministratore delegato Trenitalia Tper:

“Con il Treno Riccione Music City prosegue la collaborazione tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper. Questo nuovo progetto rappresenta molto bene la nostra missione: trasformare il viaggio in un’esperienza piacevole e in una scelta di sostenibilità concreta. Con una delle flotte più giovani d’Italia, vogliamo dimostrare che anche la vacanza e l’intrattenimento possono e devono convivere con il rispetto per l’ambiente. Esportare l’identità di Riccione lungo le principali linee del centro-nord significa promuovere una mobilità collettiva moderna, attraente e sostenibile, capace anche di parlare il linguaggio delle nuove generazioni”.

Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione:

“Siamo molto contenti che altre realtà del territorio credono e investono sul treno come mezzo di trasporto per le vacanze a Riccione. Da oltre vent'anni come albergatori lo promozioniamo con il progetto e offerta riccioneintreno.it. Veloce, sostenibile e conveniente e poi non rimani imbottigliato nel traffico stradale. Ecco i motivi per scegliere il treno, per venire a Riccione a passare le vacanze più rilassanti e divertenti in alberghi che ti rimborsano il biglietto e ti esonerano dall'imposta di soggiorno”.

Salvatore Nastasi, presidente di Siae:

“Questa partnership rappresenta per Siae un passo naturale e strategico: Riccione è da sempre un luogo simbolo della musica italiana, un crocevia creativo che ha dato voce a generazioni di artisti e professionisti dello spettacolo. Con il Treno Riccione Music City portiamo questa energia in viaggio, trasformando ogni tratta in un’esperienza culturale e in un’occasione per valorizzare chi crea, produce e vive di musica. Sostenere iniziative che promuovono talento, identità e innovazione è nel Dna di Siae, e questa collaborazione racconta perfettamente il nostro impegno a far viaggiare la cultura in tutte le sue forme”.



