Riccione non si ferma: dopo fuochi e Giuliano Palma, Ferragosto continua con Nostalgia 90 e tanto altro

Dopo l’energia trascinante di Giuliano Palma e lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio sul mare di venerdì 14, la festa di Ferragosto a Riccione è proseguita ieri sera, domenica 15 agosto, con l’energia travolge di Nostalgia 90. L’evento, che ha trasformato un gremitissimo piazzale Roma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto, è stato un momento di festa e allegria travolgente.

Un viaggio musicale nel cuore degli anni Novanta, tra hit intramontabili, luci stroboscopiche, ballerine, performer e una marea di pubblico entusiasta che non ha smesso un attimo di ballare, cantare e lasciarsi travolgere da un’ondata di pura spensieratezza.

La piazza ha risposto con entusiasmo all’appuntamento proposto nell’ambito della rassegna Riccione Summer Music, trasformandosi in una vera e propria festa collettiva dove le parole d’ordine sono state allegria, energia e condivisione. Dai più giovani, incuriositi dai suoni di un decennio iconico, a chi quegli anni li ha vissuti in prima persona, tutti si sono lasciati conquistare dallo spirito del revival.





Domenica 17 agosto: Maria Antonietta & Colombre per “Albe in controluce”

I concerti di Albe in controluce tornano domenica 17 agosto con un appuntamento speciale. Alle ore 6:00, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, va in scena il concerto di Maria Antonietta & Colombre. Oltre a condividere una lunga relazione nella vita e collaborazioni passate, i due artisti stanno lavorando insieme al loro primo album a quattro mani, Luna di miele, in uscita il 19 settembre per Bomba Dischi/Numero Uno. Quello di Riccione non sarà il concerto ufficiale di presentazione dell’album, ma un assaggio speciale: Maria Antonietta & Colombre eseguiranno alcuni brani inediti tratti dal disco, regalando al pubblico un’anticipazione esclusiva di questo nuovo progetto

Nel weekend anche il grande cinema d’autore sotto le stelle, sport e fitness in piazzale Roma e le mostre fotografiche nelle ville storiche.

Questa sera, sabato 16 agosto, alle 21:15 al Parco degli Olivetani, la rassegna Cinema nel parco propone L’odio di Mathieu Kassovitz, un film cult del 1995 che racconta ventiquattro ore intense nella vita di tre amici nella periferia di Parigi, tra tensioni sociali e ricerca di giustizia.

La rassegna cinematografica chiude il weekend di Ferragosto, domenica 17, con la proiezione del film Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, un film potente e attuale che esplora tensioni familiari e sociali nella Teheran contemporanea.

Per chi ama l’attività fisica, ogni giorno in piazzale Roma sono proposti allenamenti gratuiti grazie al programma Riccione Wellness Academy: le giornate iniziano all’alba, dalle 6:00 alle 8:00, con lezioni rigeneranti di hatha yoga, vinyasa, pilates, qi gong e momenti di meditazione per risvegliare corpo e mente. Il ritmo si accende poi nel tardo pomeriggio, dalle 18:30 alle 20:30, con sessioni più dinamiche di allenamento funzionale, fit dance, intensive yoga, circuit training e total body. Per info e iscrizioni: riccionewellnessacademy.it

A Villa Mussolini prosegue la mostra fotografica Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge con le fotografie iconiche di grandi maestri internazionali in un viaggio straordinario visivo tra le spiagge del mondo. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23 (ingresso a pagamento).

Villa Franceschi ospita la mostra Bravo Jazz Riccione, dedicata alle leggende del jazz negli anni ’80. Attraverso intensi scatti in bianco e nero, l’esposizione racconta l’epoca in cui Riccione divenne un punto di riferimento per il jazz internazionale grazie al Blue Note Arci Jazz Club e ai grandi protagonisti che si esibirono in città tra il 1980 e il 1986. La mostra è aperta al mattino dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato e alla sera dalle 20 alle 24 dal venerdì alla domenica. Resterà aperta al pubblico fino al 7 settembre (ingresso libero).