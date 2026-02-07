Riccione: nuova rotatoria provvisoria tra viale Lombardia e viale Bergamo

Una nuova rotatoria per migliorare la sicurezza urbana

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza della viabilità urbana: è stata completata la posa della rotatoria provvisoria e sperimentale all’incrocio tra viale Lombardia e viale Bergamo. L’intervento nasce in risposta al significativo incremento dei flussi di traffico, in particolare di mezzi pesanti, determinato dai lavori di riqualificazione dell’area ex Mattatoio, futuro spazio inclusivo e riqualificato destinato ad accogliere spazi laboratoriali e attività culturali .

A questi si aggiungono anche veicoli di grandi dimensioni che transitano quotidianamente diretti alla Stazione ecologica Hera di Riccione, alla sede di Geat e al deposito autobus di Start Romagna, con conseguenti criticità per la circolazione.

L’intersezione con viale Bergamo era già segnalata come punto problematico: i veicoli provenienti da viale Bergamo, pur dovendo rispettare la precedenza, dispongono infatti di scarsa visibilità e sono spesso costretti a impegnare parzialmente l’incrocio, generando rallentamenti e situazioni di potenziale pericolo. La realizzazione della rotatoria provvisoria rappresenta quindi un intervento immediato di razionalizzazione della viabilità volto ad aumentare la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli e rendere più fluido il traffico, soprattutto quello pesante, eliminando le criticità legate alla visibilità.

La rotatoria resterà in funzione fino al termine dei lavori nell’area ex Mattatoio. Una volta concluso il cantiere, l’Amministrazione comunale procederà a una valutazione complessiva dei risultati per stabilire se mantenerla in via definitiva o adottare soluzioni alternative.