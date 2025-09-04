Riccione: nuova ruota panoramica. Il Comune apre il bando alla ricerca dei gestori

L'attrazione sarà presente per due anni consecutivi, con apertura dal 15 ottobre al 30 marzo

È stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui il Comune di Riccione concederà una parte dell’area demaniale di piazzale Roma per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica.

L’attrazione sarà presente per due anni consecutivi, nell’ambito del progetto “Natale - Capodanno 2025-2026 e 2026-2027”, con apertura dal 15 ottobre al 30 marzo di ciascun periodo, per un massimo complessivo di 180 giorni comprensivi delle operazioni di montaggio e smontaggio.

La ruota panoramica sarà parte integrante del progetto dedicato alle festività natalizie che trasforma la città con installazioni tematiche, allestimenti luminosi e attrazioni di pubblico spettacolo nelle principali aree del quadrilatero urbano, da viale Ceccarini a piazzale Roma, dal lungomare alla darsena e al porto canale.

La concessione prevede, quindi, l’uso dell’area in entrambe le stagioni festive, confermando piazzale Roma come fulcro delle iniziative invernali della città. La ruota panoramica, classificata come attrazione dello spettacolo viaggiante, rientra tra le strutture individuate dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 4 della legge 337/1968, a garanzia della sua conformità e rilevanza nel panorama delle attività di intrattenimento.

Le caratteristiche della ruota panoramica

La ruota panoramica occuperà un’area massima di 600 metri quadrati, comprensiva di impianti e accessori, senza interferire con la carreggiata e la pista ciclabile e garantendo il libero accesso carrabile dei mezzi di pulizia alla spiaggia libera. Saranno inoltre rispettate tutte le distanze previste dalla normativa vigente rispetto a pubblici esercizi, carreggiate e marciapiedi.

L’attrazione, con un’altezza minima di 35 metri dal piano stradale, sarà dotata di un proprio impianto di illuminazione e diffusione sonora. La sua collocazione dovrà integrarsi armoniosamente con il contesto di piazzale Roma e con l’immagine coordinata di attività, strutture e allestimenti del progetto “Natale – Capodanno”, in linea con le indicazioni condivise con l’Amministrazione comunale.

L’assegnatario della concessione sarà responsabile di tutte le fasi, dal sopralluogo all’installazione e fino alla messa in funzione della ruota panoramica, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente e delle norme di sicurezza, adottando tutte le cautele necessarie previste dalla legge. L’area dovrà essere mantenuta pulita quotidianamente e, al termine dell’attività, completamente sgomberata e ripristinata allo stato originario a cura e spese del concessionario.

Spetteranno inoltre all’assegnatario l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, da svolgere con personale qualificato, assicurando il corretto funzionamento e la stabilità della ruota per l’intera durata di esercizio. La gestione dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulle attività di spettacolo viaggiante, con la massima diligenza e a proprio rischio.

È inoltre previsto l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.

La domanda di partecipazione al bando

L’avviso è aperto ai soggetti previsti dall’articolo 65 del Codice dei contratti, costituiti come impresa individuale, società, Ati o consorzio nei limiti fissati dall’articolo 68 del Decreto legislativo 36/2023, purché in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati tramite il modello A allegato all’istanza di partecipazione. Tutte le informazioni per presentare la domanda si trovano sull’avviso pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Riccione.