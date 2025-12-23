Riccione, nuove case popolari in arrivo nei viali Piemonte e Toscana

L'amministrazione comunale: "Recuperiamo edifici esistenti per dare risposte concrete alle famiglie"

Proseguono celeri a Riccione i lavori da parte di Geat per la nascita di dodici nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) negli stabili di viale Piemonte 18 e viale Toscana 70. Con l’ultimo provvedimento tecnico approvato, il Comune ha sbloccato l’aggiornamento del piano economico, rimasto invariato a 1,47 milioni di euro, garantendo la continuità dei cantieri finanziati con i fondi del Pnrr.

“Sappiamo quanto il tema della casa sia oggi una priorità per tante famiglie e per questo abbiamo scelto di agire con concretezza”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Invece di consumare nuovo suolo, abbiamo deciso di rigenerare il nostro patrimonio, trasformando vecchi alloggi in appartamenti pronti ad accogliere nuclei familiari in contesti dignitosi e sicuri. Non sono solo interventi tecnici, ma una risposta sociale necessaria in un momento storico in cui trovare un affitto accessibile è diventato sempre più difficile. La nostra priorità resta quella di mettere a disposizione dei cittadini spazi di vita che siano sinonimo di stabilità”.

A supporto di questa visione, l’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli sottolinea l’attenzione ai dettagli e alla vivibilità dei complessi: “Per rendere questi spazi ancora più accoglienti e funzionali, abbiamo scelto di stanziare ulteriori risorse comunali. Questi fondi aggiuntivi ci permettono di realizzare migliorie significative nelle aree esterne: dalla sistemazione del verde alle nuove recinzioni, fino al potenziamento dell’illuminazione dei parcheggi e alla realizzazione di un muretto in viale Toscana. Sono interventi necessari per curare il decoro e la sicurezza delle due aree, offrendo alle famiglie non solo una casa, ma un ambiente di vita decoroso in ogni suo aspetto”.

Il collaudo è programmato per metà gennaio. “Insieme a Geat - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, abbiamo portato avanti una ristrutturazione profonda, che abbatte le barriere architettoniche e rinnova completamente gli impianti. È la dimostrazione che, nonostante la complessità dei tempi e dei costi nel settore dell'edilizia, la buona programmazione permette di portare a termine progetti fondamentali per la comunità”.