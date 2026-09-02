Riccione, nuove telecamere e street tutor: la movida sotto osservazione

Investimento da 127mila euro per i quartieri Alba e Ceccarini: più illuminazione, videosorveglianza e decoro nelle aree della movida

Riccione apripista nella nuova strategia dell'Emilia-Romagna di sicurezza urbana. Grazie a un finanziamento di 127 mila euro, sono in arrivo telecamere, street tutor, oltre alla riqualificazione delle aree della movida.

Gli investimenti regionali volti alla tutela degli spazi frequentati dai cittadini ripartono dalla Perla Verde. La nuova stagione, dopo quella del 2025 segnata da venti patti siglati con 18 Comuni, comincia con l'accordo stretto con l'amministrazione riccionese che punta i riflettori sui quartieri Alba e Ceccarini. Lo stanziamento regionale è di 101 mila euro, mentre la restante parte è a carico del Municipio.

Lo scopo è migliorare la fruizione delle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti attraverso illuminazione pubblica, telecamere ad alta definizione, cura del verde, restyling dell'arredo urbano e street tutor. Questi ultimi, già testati ad agosto, continueranno a vigilare nelle aree dedite alla movida.

"Anche questa nuova programmazione metterà al centro l'integrazione tra la rigenerazione degli spazi pubblici e la coesione sociale e punterà ad ampliare l'impatto dei progetti in programma", commenta il presidente della Regione, Michele de Pascale.

"Garantire la sicurezza, il decoro e la tranquillità dei nostri residenti e dei tantissimi ospiti è stata ed è una priorità assoluta per la nostra amministrazione", sottolinea la sindaca di Riccione, Daniela Angelini.