Riccione, nuovi attraversamenti pedonali protetti sulla Statale 16

Lavori nelle notti del 15 e 16 ottobre in viale Giulio Cesare, all’altezza della Comet e della rotonda Popilia

Nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre sono previsti interventi stradali lungo la Statale 16 (viale Giulio Cesare) per la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali protetti, all’altezza del negozio Comet e nei pressi della rotonda Popilia, all’incrocio con viale Veneto.

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Statale 16 nei pressi del centro sportivo, il percorso destinato a collegare il centro sportivo stesso, il polo scolastico e il quartiere San Lorenzo.

I nuovi attraversamenti saranno dotati di isola centrale salvagente e di un impianto di illuminazione dedicato. Per contenere il più possibile i disagi alla viabilità, i cantieri si svolgeranno esclusivamente in orario notturno: durante le operazioni il traffico procederà a senso unico alternato regolato da semaforo.