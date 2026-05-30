Riccione, nuovo viale Ceccarini: completato il secondo tratto della riqualificazione

Inaugurata la nuova passeggiata tra design, verde e tecnologia: lavori in linea con il cronoprogramma verso il completamento finale

Una distesa di travertino pregiato dai colori caldi della terra, venata da una texture esclusiva che richiama l’eleganza della grande sartorialità italiana, intervallata da nuove oasi di rigoglioso verde urbano e arredi dalle linee fluide e sinuose pensati per invitare al relax e alla socialità. Il nuovo viale Ceccarini si presenta da oggi così a residenti e ospiti, svelando la compiuta trasformazione del suo secondo tratto, l'asse pulsante della passeggiata e dello shopping che unisce idealmente la memoria storica della città giardino dei primi decenni del Novecento con le più moderne visioni di design e sostenibilità.

Come da programma, il secondo strato del nuovo viale Ceccarini è pronto e a completa disposizione dei residenti e dei visitatori: l'amministrazione comunale aveva annunciato che questo segmento strategico sarebbe stato completato entro il 31 di maggio e l’obiettivo è stato perfettamente centrato, garantendo la totale fruibilità e lo splendore del centro cittadino per l'avvio della stagione balneare.

L'intervento ha riguardato il completamento del secondo tratto della pavimentazione e della riqualificazione complessiva. La prima parte dell'opera, compresa tra viale Milano e viale Gramsci, era già stata inaugurata e aperta al pubblico in occasione del periodo pasquale. Ora, come da programma, è pronto anche il segmento successivo, ovvero quello compreso tra viale Gramsci e l'incrocio con viale Dante. Nell’ambito di questo complessivo restyling, i lavori sulla piazzetta del Faro procedono altrettanto spediti e saranno completati, come da programma, entro il mese di giugno.

Si tratta di un lavoro pubblico di enorme importanza per la città, che ha già ridisegnato la parte centrale del territorio attraverso la creazione di un “bosco filare” che introduce nuove alberature e un’innovativa tecnologia sotterranea per la respirazione e la tutela degli apparati radicali dei pini storici. L'opera, che ha richiesto un impegno monumentale da parte dell'amministrazione comunale - quasi 10 milioni di euro il costo del rifacimento complessivo -, integra soluzioni tecnologiche e d'arredo uniche sul mercato: spiccano in particolare i "Pali Ceccarini", elementi multifunzionali dal design minimale che racchiudono un sistema di illuminazione scenografica a effetto lucciola, diffusione sonora per eventi, videosorveglianza integrata ad alta definizione e moderni sistemi di nebulizzazione per la gestione intelligente del microclima estivo.

Il valore architettonico del progetto, firmato dal collettivo di architettura Laprimastanza (Davide Agostini, Matteo Battistini e Francesco Ceccarelli), ha già ottenuto una forte risonanza internazionale, guadagnando un importante riconoscimento con la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Topscape, che ha celebrato l'opera come modello globale di città giardino contemporanea e punto di riferimento per il design urbano mondiale.

La visione politica e la sostanza della sindaca Daniela Angelini

«Ci sono momenti in cui l’azione amministrativa deve saper unire una forte visione politica a una grande sostanza concreta – dichiara la sindaca di Riccione, Daniela Angelini –. Quando abbiamo immaginato questo progetto, era perfino difficile sognare un nuovo viale Ceccarini. Ma con la determinazione e la concretezza che dà voce a un’amministrazione comunale del fare, ci siamo impegnati a compiere esattamente ciò che si promette. Oggi dimostriamo che questa squadra sa passare dal sogno al segno. Non si tratta solo di aver realizzato un'opera pubblica straordinaria, ma di aver dato una risposta solida e tangibile ai nostri cittadini e alle attività economiche, trasformando in realtà ciò che prima era solo immaginabile».

L'attenzione tecnica dell'assessorato alla Rigenerazione urbana

Accanto alle parole della prima cittadina si pongono le valutazioni espresse dall'assessore all'Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Christian Andruccioli, che ha seguito da vicino l'evoluzione tecnica del progetto: «La complessità di un cantiere nel cuore della città ha richiesto uno sforzo di coordinamento eccezionale per garantire la massima qualità dei materiali e il rispetto delle scadenze. Questo intervento valorizza l'asse centrale della città giardino, migliorando l'accessibilità e l'estetica urbana attraverso soluzioni moderne e coerenti con la storia di Riccione, nate dal prezioso lavoro sul campo svolto dalla squadra dei progettisti dello studio d'architettura Laprimastanza. Aver concluso questa fase centrale prima dell'estate era una priorità assoluta per tutelare il lavoro dei nostri operatori economici e offrire una splendida accoglienza ai turisti».

Il completamento dei lavori nei prossimi mesi

Il progetto di riqualificazione complessiva non si ferma qui. L'amministrazione comunale ha già pianificato le fasi successive per il completamento definitivo dell'opera. Ora mancano solamente il terzo e quarto tratto del viale: nello specifico, si tratta del segmento che dall'incrocio con viale Dante arriverà fino alla ferrovia e di quello che, sempre partendo da viale Dante, si sviluppa fino a piazzale Ceccarini. Questi ultimi interventi verranno realizzati durante l’autunno, l’inverno e la prima parte della primavera, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2027, riconsegnando così l'opera totalmente ultimata prima dell'avvio della successiva stagione estiva.



