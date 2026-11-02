Riccione, oltre 7mila ingressi al Parco delle zucche: un successo la festa d’autunno a Villa Lodi Fé

Grande partecipazione alle iniziative dedicate ad Halloween, tra laboratori, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

“Il Parco delle zucche” ha chiuso ieri, domenica 1 novembre, i cancelli di Villa Lodi Fé, registrando oltre 7mila ingressi dal giorno di apertura (sabato 24 ottobre): un grande successo per il suggestivo “pumpkin patch” in stile americano nel cuore di Riccione, nonostante le condizioni meteorologiche di ieri pomeriggio abbiano costretto ad anticipare la chiusura.

Tra zucche adagiate sul prato, laboratori d’intaglio a cielo aperto e piccoli mostri e streghette dal viso dipinto che correvano tra i vialetti, il parco ha confermato l’apprezzamento dell’iniziativa pensata per bambini, famiglie e non solo. Nel giardino della villa anche tante attrazioni per completare l’esperienza legata al divertimento: dal labirinto di balle di paglia ai gonfiabili, fino ai giochi antichi in legno, il truccabimbi a tema, le sculture di palloncini, il battesimo della sella per i più piccoli e gli spettacoli dal vivo in una scenografia fiabesca e autunnale.

Grande partecipazione di ragazze e ragazzi anche per l’appuntamento di venerdì 30 ottobre con il “Rifugio letterario Teen”, curato da Debora Grossi e dedicato alle atmosfere di Halloween con il “Witchy Book Club!”. Tra storie di streghe, giochi e leggende, l’incontro ha accolto anche volti nuovi in un clima informale e stimolante. Un’occasione preziosa in cui i libri e i momenti di gioco hanno aperto la strada a un dialogo spontaneo sulle tematiche e sui vissuti dell’adolescenza, nel clima accogliente della biblioteca.

Tante famiglie e bambini in maschera hanno affollato viale San Martino sabato pomeriggio, 31 ottobre, per la festa dei “Piccoli mostriciattoli” a cura dell’associazione Riccione Abissinia: adulti e piccoli hanno dato libero sfogo alla fantasia con travestimenti bizzarri e originali. Il pomeriggio è trascorso tra l’immancabile “dolcetto o scherzetto”, i laboratori a tema, le sculture di palloncini e i giochi in legno di una volta. A dare ritmo alla festa sono state le coreografie sui ritmi latini, la musica e le esibizioni circensi, che hanno trasformato la piazzetta in uno spazio di divertimento a cielo aperto.



