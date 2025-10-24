Riccione, oltre mille atleti per l’apertura della stagione agonistica allo Stadio del Nuoto

Sabato 26 e domenica 27 ottobre la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione

Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre. Sono oltre 1.000 gli atleti per 3.000 presenze gara nelle diverse discipline, con la partecipazione di 38 società sportive provenienti da tutta Italia. La manifestazione agonistica, organizzata da Polisportiva Riccione, anticipa il ricco calendario dei campionati di Federazione Italiana Nuoto proprio nella struttura riccionese ed è considerata il banco di prova per tanti atleti di punta del nuoto nazionale: in vasca sono attesi infatti alcuni fra i nomi più importanti come il gruppo romano di Antonelli (De Tullio, Giovannoni, Marchello) che si misurerà nei 1500 stile libero a caccia del pass per i Campionati Europei in vasca corta. Spiccano anche nomi come Cocconcelli, Ambler, Giannelli, Castiglioni, Busa, Lamberti, Pinzuti, Ballo. La nuova edizione del Trofeo Nuoto Riccione vanta anche quest’anno il supporto di importanti realtà imprenditoriali; due sono le aziende che sosterranno il Trofeo, arricchendo il pacco gara per tutti gli atleti: Ossidabile, l’innovativa a azienda di gioielli legati al mondo del mare e dello sport, ed EthicSport, il brand italiano di punta nell’integrazione sportiva. La gestione dell'ospitalità degli iscritti è stata affidata agli hotel del consorzio Promhotel, che garantirà un'accoglienza di qualità per gli atleti e le loro famiglie. Questa sinergia non solo offre un servizio fondamentale durante il trofeo, ma contribuisce anche a promuovere Riccione come una meta ideale per eventi sportivi.