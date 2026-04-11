Riccione Paese si anima tra sapori, musica e tradizione: rosole e erbe spontanee protagoniste

Molte persone stanno animando le piazze e le vie dell’antico borgo, a passeggio tra i mercatini, le aree dedicate alla musica e gli stand gastronomici

Già da ieri, venerdì 10 aprile, Riccione Paese si è immerso nella poesia dei profumi e dei sapori della tradizione. Il cuore dell’antico borgo si è risvegliato tra l’entusiasmo della gente e la voglia di stare insieme, confermando il successo di una festa che mette al centro il cassone con le rosole, le erbe spontanee raccolte nei campi a inizio primavera che raccontano l’anima più autentica della Romagna. Molte persone stanno animando le piazze e le vie dell’antico borgo, a passeggio tra i mercatini, le aree dedicate alla musica e gli stand gastronomici, aperti oggi, sabato 11 aprile, fino alle 23:30, e domani, domenica 12 aprile, dalle 10:30 alle 23.

Il calendario degli appuntamenti di “Io, tu e… le rosole” prosegue nel pomeriggio, alle 16:30, in piazza Matteotti con il corso di piadina curato da Costa Hotels in collaborazione con Piadina Experience, un’occasione per scoprire da vicino i segreti della tradizione romagnola. La serata proseguirà poi all’insegna della musica, con le selezioni di Jukebox Mugler in piazzetta Parri e, alle 20:30, il concerto delle Pepper Blondes sul palco principale di piazza Matteotti.

Domenica 12 aprile, a partire dalle 18:30, piazzetta Parri sarà avvolta dalle sonorità del gruppo Ecate Acoustic Waves, mentre alla stessa ora piazza Matteotti si accenderà con l’energia di “Fiesta!”, l’atteso tributo show dedicato a Raffaella Carrà. Nel corso della giornata, per le vie di Riccione Paese saranno presenti anche le bancarelle di “Chi cerca trova”, il vivace spazio espositivo con oggetti unici e particolari.

A rendere ancora più vivace l’atmosfera di “Io, tu e… le rosole” contribuirà la musica itinerante dei Bianch’Ottoni, pronti a portare allegria tra le vie di Riccione Paese.

Le celebrazioni del Beato Alessio

Oggi pomeriggio, sabato 11 aprile, la “Festa del Beato Alessio” entra nel vivo con un appuntamento pensato per tutta la famiglia: i campetti parrocchiali ospiteranno giochi e attività per i più giovani, mentre alle 15 parte la camminata panoramica in giro per il paese e alle 17 è in programma il concerto di Chiara Fabbri nella tensostruttura adiacente alla chiesa nuova. Alle 18 si terrà la Santa Messa, seguita alle 19 dall’apertura degli stand gastronomici.

Domenica 12 aprile l’atmosfera si farà ancora più vivace con l’esposizione di auto storiche e moto Harley-Davidson lungo i viali Diaz e Minghetti. Dopo la colazione curata dagli scout e la Santa Messa delle 10:30 alla presenza delle autorità, la comunità si ritroverà per il tradizionale pranzo nella tensostruttura. Il pomeriggio proseguirà all’insegna della musica con la Cavalli Band, per concludersi in serata con l’estrazione dei vincitori del “Quizzone su Riccione”.

La Festa del Beato Alessio e l’evento “Io, tu e… le rosole” sono realizzati dalla Parrocchia di San Martino e dal Comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune di Riccione.



