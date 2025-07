Riccione, pallanuoto a un passo dalla Serie C: dovrà superare l'ostacolo Blu Gallery nella sfida playoff

Il capitano Giacomo Sacchi: "dovremo giocare con razionalità e coraggio"

Tutto è pronto per gara 1 della finale playoff, che mette in palio un posto nella prossima Serie C nazionale di pallanuoto. I riflettori si accendono sabato 21 giugno a San Severino Marche, dove i ragazzi della Perla Verde affronteranno la temibile Blu Gallery, formazione marchigiana dominatrice del proprio girone.

Si tratta di una sfida al meglio delle due partite: il ritorno è fissato per sabato 28 giugno nella vasca amica dello Stadio del Nuoto di Riccione, dove si prevede il tutto esaurito per sostenere una squadra che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e il rispetto degli avversari.

Dopo un campionato condotto con grande determinazione, la Polisportiva Riccione ha chiuso al secondo posto nel girone di Promozione Emilia-Romagna, alle spalle della corazzata Bologna. Ora si gioca tutto contro una Blu Gallery altrettanto affamata e attrezzata, ma il gruppo guidato da Mister Luca Bellavista non parte certo battuto.

“La squadra è consapevole delle difficoltà, ma anche delle proprie potenzialità – afferma il tecnico riccionese. – Non sarà semplice, perché ci troviamo in un periodo particolare, tra esami di maturità e impegni lavorativi estivi che coinvolgono molti dei nostri ragazzi, come accade spesso nelle realtà sportive locali. Tuttavia, abbiamo preparato bene questa finale e ci presenteremo con il giusto atteggiamento”.

Con lucidità e realismo, il Capitano Giacomo Sacchi sottolinea le chiavi per affrontare al meglio questa sfida: “Non si possono fare grandi pronostici in partite come queste. Il nostro obiettivo è giocare con razionalità e coraggio, senza farci travolgere dalla pressione o dall’ambiente. La testa farà la differenza. Giochiamo l’andata in trasferta, in una vasca difficile e con un tifo molto caldo, ma siamo fiduciosi. Dovremo dare tutto, senza uscire dall’acqua con il rimpianto di non averlo fatto, senza badare al risultato, sapendo che la sfida di ritorno in casa, con i nostri tifosi a sostenerci ed incitarci, sarà ancor più decisiva."

L’appuntamento è quindi per sabato a San Severino Marche, con il ritorno che promette emozioni ancora più forti al 28 giugno a Riccione. La squadra che si imporrà nel doppio confronto conquisterà il pass per il Campionato Nazionale di Serie C, un traguardo ambito per tutta la comunità sportiva della Perla Verde.