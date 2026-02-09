Riccione: Paolo Cevoli e Simone Puorto raccontano il turismo che cambia

Mercoledì 11 febbraio 2026 torna l’evento annuale organizzato da Federalberghi Riccione dedicato agli albergatori

Mercoledì 11 febbraio 2026 torna l’evento annuale organizzato da Federalberghi Riccione dedicato agli albergatori e aziende del settore turistico.

L’appuntamento è dalle ore 14.30 al Palazzo dei Congressi di Riccione, per un pomeriggio dedicato a un tema che mette in dialogo passato e futuro: ”Il Turismo che cambia, dalla pensione romagnola all’intelligenza artificiale”, per capire l'evoluzione dell’accoglienza, le relazioni con l’ospite e la gestione dell’hotel.

Sul palco:

- Paolo Cevoli, con un racconto ironico e autentico su La storia di Riccione dal pop al top.

- Simone Puorto, con una visione sui nuovi scenari del travel tra AI, post-web e strategie emergenti.

Il pomeriggio si concluderà con una grande festa finale, accompagnata dal DJ set di Mauro Forbicini e da un Mega Aperitivo curato dallo IAL – Scuola Alberghiera e Ristorazione, a conferma del legame tra formazione, convivialità e cultura dell’accoglienza.

Inoltre durante l’evento sarà attiva un'ampia Area Espositiva con oltre 50 aziende del settore turistico, occasione di confronto diretto tra operatori e fornitori e di scoperta delle principali novità, accompagnata dalla Estrazione a Premi a tutti i soci