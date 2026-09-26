Riccione, parcheggio Grand Hotel: sosta attiva fino a fine anno con tariffe agevolate

L’amministrazione comunale conferma la disponibilità dell’area per garantire posti auto nel centro mare anche in autunno e inverno: da ottobre abbonamenti mensili a 30 euro

Prosegue la gestione dell’area di sosta del Grand Hotel in viale Milano, mettendola a disposizione di cittadini e visitatori anche per la stagione autunnale e invernale. L’amministrazione comunale ha stabilito la continuità del servizio di parcheggio fino al prossimo 31 dicembre, garantendo un presidio coordinato e un punto di sosta fondamentale in una zona strategica del centro mare.

Le tariffe e le agevolazioni per la bassa stagione

L’area mette a disposizione 252 posti auto regolati da parcometro. Per l’ultima settimana di settembre vengono confermate le tariffe ordinarie di 2 euro all’ora (o 15 euro per l’intera giornata) e l’abbonamento mensile riservato all’area. A partire dal primo ottobre e fino al termine dell’anno, la tariffa per l’abbonamento mensile scenderà in modo significativo ad appena 30 euro, offrendo una soluzione estremamente vantaggiosa per i residenti e per chi lavora nella zona. Si conferma inoltre l’esenzione totale dal pagamento per i veicoli utilizzati da persone con disabilità munite di regolare contrassegno, per i mezzi di soccorso e per i veicoli di servizio delle pubbliche amministrazioni.

Un servizio per la fruibilità del centro mare

La decisione di mantenere in funzione il parcheggio risponde alla volontà di garantire ordine, sicurezza e comodità di sosta in un’area di particolare rilevanza urbanistica. La disponibilità continuativa di posti auto organizzati rappresenta una misura concreta per sostenere l’accessibilità al centro cittadino, favorire la frequenza delle attività commerciali e migliorare la vivibilità dell’area marina anche nei mesi di bassa stagione.



