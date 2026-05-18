Riccione, parcheggio “Piazzale Curiel”: in vendita 380 posti auto e box

I titolari del diritto di superficie potranno acquistare la piena proprietà delle unità all’interno della struttura su tre livelli

Entra nella fase decisiva la procedura avviata dall’amministrazione comunale di Riccione per l’alienazione della proprietà del suolo relativa ai posti auto, box e ripostigli situati all’interno del parcheggio multipiano interrato “Piazzale Curiel”. L'importante operazione di valorizzazione del patrimonio pubblico, partita lo scorso aprile, offre l'opportunità agli attuali titolari del diritto di superficie di compiere il passo definitivo, acquisendo la quota millesimale del terreno per consolidare la piena e totale proprietà dei rispettivi immobili.

Il patrimonio immobiliare interessato

L’avviso pubblico interessa un totale complessivo di 380 unità, tra posti auto e box, a cui si aggiungono 2 ripostigli, tutti collocati strategicamente all’interno della struttura interrata disposta su tre livelli (primo, secondo e terzo piano sottostrada). Il provvedimento mira a stabilizzare la titolarità di una porzione rilevante dei parcheggi del centro, consentendo una gestione privatistica più solida e duratura nel tempo per tutti gli attuali superficiari.

I valori economici di riferimento

I prezzi a base di gara sono stati determinati in modo analitico e differenziato, tenendo conto sia della superficie metrica sia del piano in cui si trova l'immobile. Per le unità da 12 metri quadrati situate al terzo piano interrato si parte da una base minima di 3.768,00 euro, che sale a 4.758,00 euro per i 13 metri quadrati del secondo piano. Le cifre aumentano progressivamente per i box di dimensioni maggiori collocati nei piani inferiori, superando gli 11.000 e i 13.000 euro nel caso delle metrature da 38 metri quadrati. Per quanto riguarda invece i ripostigli, la base d'asta minima è fissata a 749,00 euro.

Scadenze e modalità di partecipazione

Il conto alla rovescia è formalmente iniziato: il termine perentorio per la presentazione delle offerte economiche scadrà alle ore 13:00 del prossimo 15 giugno 2026. Le domande, redatte secondo i criteri tassativi stabiliti dal bando, dovranno essere recapitate in busta chiusa e sigillata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione. Il giorno successivo, 16 giugno 2026 alle ore 11:00, si svolgerà la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la lettura delle offerte all'interno della Sala Commissioni Consiliari della sede municipale. Si ricorda che la partecipazione alla trattativa è rigorosamente riservata a coloro che risultano già proprietari superficiari delle unità immobiliari al momento della presentazione dell’istanza.

Documentazione e contatti

Il bando in forma integrale, i dati catastali di riferimento e tutta la modulistica necessaria per presentare l'offerta sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Riccione, all'interno della sezione appositamente dedicata a bandi e gare. Per ricevere chiarimenti, approfondimenti tecnici o per concordare un sopralluogo assistito nella struttura, i cittadini possono mettersi in contatto con il Servizio Patrimonio telefonando al numero 0541/608346 oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [email protected].



