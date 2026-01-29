Riccione, partono i cantieri per il secondo lotto di viale Ceccarini. Più operai per rispettare i tempi

La seconda parte del cantiere del "salotto" di Riccione si concluderà entro la fine di maggio

Entra ufficialmente nel vivo la seconda fase della rigenerazione urbana del centro cittadino di Riccione. Come programmato, hanno preso il via i lavori relativi al secondo lotto di viale Ceccarini, l’intervento che trasformerà il tratto compreso tra viale Gramsci e viale Dante. Nella giornata di oggi, la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli e i tecnici comunali (insieme a quelli del cantiere) hanno incontrato gli esercenti e i residenti dell’area per fare il punto sulla cantierizzazione, confermando l’impegno dell’amministrazione nel presentare alla città un viale completamente rinnovato dal lungomare fino all’incrocio con viale Dante in tempo per la stagione estiva.

"La strategia scelta per l’apertura dei nuovi tratti si basa su una precisa volontà politica e tecnica: non occupare simultaneamente aree troppo vaste per evitare di creare disagi eccessivi a chi sceglie il cuore di Riccione per passeggiare o rilassarsi. Per questa ragione, i cantieri relativi alla Piazzetta del Faro e al tratto di viale Gramsci apriranno in corso d’opera, seguendo un’evoluzione graduale che non penalizzi le attività commerciali. Si tratta di una modalità che permette di conciliare la complessità dell’opera con la necessità di mantenere il centro vivace e accessibile anche durante i lavori", commenta l'amministrazione comunale.

Un’attenzione particolare è rivolta alla piazzetta del Faro, la cui porzione principale è stata acquisita dal Comune solamente nel mese di dicembre. "Questo passaggio di proprietà è stato fondamentale, poiché non è possibile avviare progettazioni esecutive o cantieri su aree senza averne la titolarità. Ora che la parte principale è pubblica, sono necessari tempi tecnici dedicati per definire gli accordi con gli altri proprietari privati dell’area e procedere con la progettazione definitiva", spiega l'amministrazione, che ha già programmato un incontro con i privati interessati per accelerare al massimo le procedure burocratiche e far partire i lavori nel più breve tempo possibile. Parallelamente, verrà realizzato anche l’intervento su viale Gramsci (fino all’incrocio con viale Corridoni) che è stato inserito nel piano attuale per accogliere le istanze degli operatori economici della zona.

il cronoprogramma generale resta invariato: i cantieri si concluderanno entro la fine di maggio. "Questo obiettivo sarà garantito grazie al potenziamento delle squadre di operai già annunciato dall’amministrazione, una misura che permetterà di procedere con maggiore velocità in questa fase cruciale", evidenzia l'amministrazione comunale. La sindaca e l’assessore hanno ribadito che il presidio sul cantiere è e resterà costante, proprio per offrire certezze ai residenti e agli operatori che hanno bisogno di tempi chiari per programmare la propria attività in vista dell'estate. A questo proposito, si è concordato di mantenere una canale di aggiornamento periodico circa il cronoprogramma dei lavori tra amministrazione, operatori e residenti del viale.

Il completamento del secondo stralcio entro maggio permetterà di inaugurare a giugno il viale completamente riqualificato fino a viale Dante. Il progetto di rigenerazione, ispirato al modello del "Bosco Filare", riprenderà poi la sua marcia dall'autunno con l'avvio del terzo e quarto stralcio. L’obiettivo finale, condiviso con la cittadinanza, è quello di ultimare l'intera opera, portando il nuovo volto di viale Ceccarini fino alla stazione e a piazzale Ceccarini, entro la primavera del 2027.

