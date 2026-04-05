Riccione: pauroso scontro all'incrocio, scooterista vola sul parabrezza dell'auto. È grave

Lo scontro tra una Vespa Gts Super e una Renault Capture

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi (domenica 5 aprile), intorno alle 15.10, a Riccione, all'incrocio tra viale Tassoni e viale Oriani. Lo scontro ha coinvolto una Vespa Gts Super, con in sella un uomo di quasi 80 anni, e una Renault Capture, con a bordo una coppia. La parte anteriore della vettura ha sbattuto contro la parte laterale della Vespa e il conducente di quest'ultimo mezzo è stato prima sbalzato con forza sul parabrezza, poi per diversi metri sull'asfalto. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. L'auto stava percorrendo viale Oriani, dalle prime testimonianze a una velocità non sostenuta, mentre la vespa è sbucata da viale Tassoni.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, è intervenuto il personale del 118 con automedica e ambulanza. Dopo i primi soccorsi, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero. Le condizioni del 78enne, ricoverato al Bufalini di Cesena, sono gravi, dai primi riscontri sul posto. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni.