Riccione pensa già alla Pasqua: Villa Lodi Fé diventerà il Parco dei Tulipani

Oltre 50.000 fiori di 30 varietà diverse pronti per essere ammirati e raccolti in un suggestivo angolo d’Olanda a due passi dal mare

Riccione annuncia la prima delle iniziative per il calendario degli appuntamenti pasquali. Dal 28 marzo al 12 aprile, il giardino di Villa Lodi Fé si trasformerà ne “Il Parco dei tulipani”, un’iniziativa realizzata da Il Giardino dei Colori - già noto per il grande successo riscosso lo scorso Halloween con il “Parco delle zucche” - che porta un suggestivo angolo d’Olanda nel cuore della città. Un evento pensato per cittadini e visitatori di ogni età, dove la bellezza della natura si sposa con la magia delle tradizioni pasquali.

“A Riccione la programmazione degli eventi non si ferma mai: a poche settimane dalla conclusione del palinsesto natalizio, siamo già pronti a presentare la nuova stagione e le proposte per le festività pasquali - dichiara l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -. Questa capacità di pianificare con largo anticipo ci permette di consolidare il nostro asset strategico dedicato al target family, offrendo una visione chiara dell’accoglienza riccionese già dai primi giorni di primavera. Con ‘Il Parco dei tulipani’ trasformiamo un luogo storico come Villa Lodi Fé nello scenario ideale per il divertimento e la condivisione tra tutte le generazioni.”

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la grande area di raccolta: oltre 50mila tulipani di più di 30 varietà diverse che creano un vero e proprio arcobaleno floreale. I visitatori potranno vivere un’esperienza autentica passeggiando tra le prode fiorite e scegliendo personalmente i propri fiori da raccogliere direttamente dal campo, in un’atmosfera suggestiva perfetta anche per gli amanti della fotografia. Il parco sarà aperto dal 28 marzo al 12 aprile, con un calendario che potrà variare leggermente di alcuni giorni per seguire i ritmi della fioritura naturale. Gli orari prevedono l’apertura dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica il parco accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20.

Il parco si annuncia come un vero paradiso per l’infanzia, con tante coinvolgenti attività. Tra le più attese spicca la caccia alle uova dedicata ai bambini fino ai 10 anni: un percorso di sfide e indovinelli per scovare dolci sorprese nascoste nel verde. Attorno alla villa sarà allestita un’area dedicata ai giochi antichi in legno, realizzati artigianalmente, per far riscoprire a grandi e piccini il valore della logica e della coordinazione. Sarà un’occasione per ritrovare il piacere del gioco semplice e senza tempo, capace di unire generazioni diverse in un clima di allegria e sana competizione condivisa. Tra le attrazioni più amate spicca la piscina di mais, una vasca sicura colma di chicchi dove i piccoli potranno nuotare e saltare, oltre alla classica pesca delle paperelle, un gioco intramontabile che regala sorrisi e piccoli premi.

Nelle giornate di sabato e domenica, l’atmosfera si farà ancora più vivace grazie a un programma di intrattenimento che vedrà protagonisti maghi, burattinai, musicanti e artisti di strada con spettacoli itineranti. Mentre le bolle di sapone fluttueranno nell’aria, i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e i palloncini colorati. Il viaggio nella primavera sarà completato da un’area espositiva con mercatini a tema floreale e artigianale, una zona ristoro con food truck pronti a soddisfare ogni gusto e, per i più coraggiosi, la sfida adrenalinica del toro meccanico.



