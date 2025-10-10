Riccione, per altri due anni la ruota panoramica sarà una delle attrazioni del Natale

L'allestimento è previsto entro la fine del mese di ottobre

La ruota panoramica sul mare di Riccione illuminerà per i prossimi due anni il Natale in città. È stata ufficialmente assegnata alla società The Wheel Srl la concessione di parte dell’area demaniale di piazzale Roma per l’installazione e la gestione dell’attrazione, nell’ambito del progetto “Natale – Capodanno 2025-2026 e 2026-2027”. L’assegnazione è stata aggiudicata in seguito alla procedura a evidenza pubblica indetta il 3 settembre scorso. La grande ruota panoramica in piazzale Roma, il cui allestimento è previsto entro la fine del mese di ottobre, sarà anche quest’anno parte integrante del progetto dedicato alle festività natalizia. Alta 55 metri, la ruota offrirà un’esperienza emozionante di fronte alla spiaggia di Riccione: dalle sue 28 cabine trasparenti, il panorama potrà spaziare sulla città e sulla Riviera adriatica abbracciando la costa e le luci che la disegnano nelle sere d’inverno. In base alla gara pubblica la ruota potrà restare allestita e operativa ogni anno fino al 30 marzo e comunque per un massimo di 180 giorni comprensivi di montaggio e smontaggio.