Riccione, per il cantiere Hera modifiche alla circolazione in viale Torino

Dal 3 al 29 novembre interventi in viale Torino e a brevi tratti di viale Da Verazzano e viale Colombo

Da lunedì 3 novembre e fino a sabato 29 novembre a Riccione saranno attive alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire i lavori di rifacimento della rete idrica eseguiti da Hera.

Per permettere il corretto svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza di residenti e operatori, verranno istituiti, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 del 3 novembre e le 19:00 del 29 novembre, temporanei divieti di transito, oltre a limiti di velocità ridotti e sensi unici alternati regolati da movieri o semafori mobili. L’accesso sarà comunque consentito ai residenti, ai mezzi di emergenza e ai veicoli di servizio.

Le strade interessate saranno viale Torino, nella corsia lato monte da viale Da Verrazzano, per un tratto di circa 50 metri direzione Rimini e direzione Cattolica con corsia lato mare regolata da impianto semaforico; sarà inoltre interessata dalle modifiche viale Da Verazzano all’intersezione con viale Colombo fino a viale Torino.