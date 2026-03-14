Riccione piange Luciano Savioli: addio al "re delle acque minerali"

Fu concessionario delle acque della fonte Sacramora: è scomparso all'età di 85 anni

Riccione piange la scomparsa a 85 anni di Luciano Savioli, imprenditore che assieme al fratello Maurizio, da concessionario delle acque della storica fonte, aveva consacrato il marchio Sacramora. Il funerale sarà celebrato martedì 17 marzo, alle 15, presso la Chiesa Mater Admirabilis in viale Gramsci.

Beatriz Colombo, parlamentare riccionese di Fratelli d'Italia, lo ricorda così: "Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Luciano Savioli, un uomo che ha rappresentato molto per Riccione e per tanti che, come lui, hanno sempre vissuto con orgoglio e coerenza i valori della destra. Imprenditore capace e visionario, conosciuto da tutti come il re delle acque minerali, Savioli ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia economica della nostra città. Ma Luciano non era soltanto un uomo d’impresa: era soprattutto un uomo libero, schietto, profondamente legato alla sua terra e alle sue idee. In anni in cui non era sempre facile dichiarare con fierezza la propria appartenenza politica, Luciano Savioli non ha mai nascosto da che parte stava. Con passione e determinazione ha rappresentato una destra radicata nella comunità, fatta di lavoro, identità, coraggio e amore per la propria città. Riccione oggi perde una figura che ha saputo lasciare il segno non solo nell’economia locale, ma anche nella vita pubblica e nel tessuto umano della nostra comunità. Persone come Luciano hanno contribuito a costruire la storia della nostra città, portando avanti valori e idee con coerenza e dignità. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo le mie più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi che crediamo negli stessi valori e che continueremo a portarli avanti anche nel suo nome. Che la terra sia lieve caro Luciano".