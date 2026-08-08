Riccione, piazza Ceccarini piena per Marcello Veneziani: confronto su Nietzsche e Marx

Lo scrittore, filosofo e giornalista ha presentato il suo ultimo libro, dialogando con Gustavo Cecchini

Una piazza piena, attenta e partecipe ha accolto ieri sera (7 agosto) in piazzale Ceccarini Marcello Veneziani, protagonista del nuovo appuntamento di “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”, la rassegna promossa dal Comune di Riccione dedicata ai libri, agli autori e al dialogo culturale. Lo scrittore, filosofo e giornalista ha presentato il suo ultimo libro “Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” (Marsilio, 2025), dialogando con Gustavo Cecchini, già direttore della Biblioteca comunale di Misano Adriatico.

"Una serata che ha trasformato piazzale Ceccarini in un luogo di confronto e approfondimento, dove la riflessione filosofica ha incontrato la curiosità e l’attenzione del pubblico. Attraverso il racconto delle vite e del pensiero di Friedrich Nietzsche e Karl Marx, Veneziani ha ripercorso le vicende di due protagonisti della modernità, mettendone in luce intrecci, differenze e visioni del mondo. Figure lontane nel tempo, ma ancora capaci di suscitare interrogativi sul presente: dal rapporto tra individuo e società al senso del progresso, dal ruolo delle idee alle trasformazioni che continuano a segnare il nostro tempo", racconta l'amministrazione comunale.

Una serata apprezzata dal pubblico, che ha seguito il dialogo con Marcello Veneziani e salutato con applausi la riflessione sulle figure di Nietzsche e Marx e sulle domande che il loro pensiero continua a suscitare.