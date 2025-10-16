Riccione, prime voci su candidato sindaco del Pd: Paolini, "Imola è cognome che evoca solo problemi"

L'esponente di Fratelli d'Italia attacca: "Riccione è alla deriva e il Pd è diviso anche sui social"

Stefano Paolini di Fratelli d'Italia attacca il Pd, commentando le voci su una possibile candidatura a sindaco di Simone Imola. L'eventuale elezione a sindaco di Imola è commentata così da Paolini: "Passiamo dalla padella alla brace". Paolini accusa il Pd "di riesumare un cognome che a Riccione ha causato più problemi che altro, accontentando così l’ex primo cittadino Daniele Imola con il lancio definitivo del figlio dopo la breve ed infelice esperienza di assessore allo sport e ai lavori pubblici con la giunta Angelini".

Paolini affonda il colpo: "Singolare che qualcuno faccia filtrare questo cognome pesante proprio all’indomani dell’ennesima figuraccia che Riccione è costretta a subire e che riguarda proprio lo sport, con Cattolica che ci ha scippato, sempre con il beneplacito della Angelini e dei suoi, oltreché dello stesso Pd che ha apertamente scelto la Foronchi rispetto al nostro sindaco, il titolo di Comune sportivo che era uno dei pochi vanti della nostra città".

Per Paolini Riccione è alla deriva e sta perdendo tutto. L'esponente di Fratelli d'Italia parla anche di possibili frizioni nel Pd: "Ci fanno sorridere i promo sui social divisivi anche all’interno della stessa Giunta: la Angelini e la Villa si fanno filmare passeggiando in quello che sarà il Museo del Territorio costato oltre 4 milioni di euro, 3 del Comune, e lo stesso fa, solo soletto, Simone Imola quasi a voler dire alle due colleghe: Guardate che questa è roba mia".

Paolini parla di un pd "che guerreggia pensando al candidato sindaco", mentre la città affonda: "Abbiamo preso scoppole sonore sul turismo, sul commercio, nei quartieri e ora anche lo sport. Basta. Angelini, Villa, Imola speriamo termini quanto prima la vostra opera di avvilimento e perdita di immagine di una Riccione che deve tornare ai fasti del passato presto e bene. Noi, assieme a chi vorrà starci, proveremo a dare la sterzata ad una macchina che il motore del centrosinistra ha ormai praticamente fuso. Lavoriamo per questo, impegnandoci sempre e solo per il bene della cittadinanza e degli operatori”.