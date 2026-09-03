Riccione, prorogata chiusura notturna dei parchi dopo avvistamento del lupo

Le misure in vigore almeno fino alle 7 del 19 settembre

Il Comune di Riccione ha disposto il rinnovo dell’ordinanza che prevede la chiusura temporanea in orario serale e notturno di tre parchi cittadini per consentire il proseguimento delle operazioni finalizzate all’allontanamento dell’esemplare di lupo individuato nel territorio urbano. Il provvedimento, emanato dalla sindaca Daniela Angelini su precisa e formale richiesta del Servizio faunistico regionale, prolunga le misure già in vigore a partire dal 4 settembre e fino alle 7 del 19 settembre 2026. Restano confermate le stesse modalità di accesso e transito, con il divieto assoluto dalle ore 19 alle 7, all’interno delle aree verdi del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani. Contestualmente, le autorità competenti proseguono l’attività di monitoraggio anche in altre zone della città interessate da recenti avvistamenti. Per chiunque violi i divieti di accesso nelle zone perimetrate dall’ordinanza restano previste le sanzioni amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

La proroga della chiusura, spiega l'amministrazione, "risponde alla prioritaria esigenza di garantire la sicurezza della cittadinanza durante lo svolgimento delle complesse attività operative condotte dal Servizio faunistico regionale. Tali interventi, pianificati prevalentemente nelle ore diurne meno frequentate o in orario serale e notturno, richiedono l’assenza di persone per essere eseguiti nella massima efficacia e tutela generale, accompagnando l’animale all’esterno del centro abitato".

Le delimitazioni delle aree interdette rimangono del tutto invariate. Al parco Chico Mendes il divieto riguarda la fascia verde compresa tra il Rio Melo, la Statale 16 nei pressi del Ponte Romano e le abitazioni adiacenti al Centro studi. Al parco degli Olivetani l’interdizione comprende il settore tra l’anfiteatro e il cimitero, delimitato da viale Einaudi e dal Rio Melo, oltre all’area tra la Statale 16, il cimitero vecchio e il canale. Al parco della Resistenza il transito serale resta vietato su tutta l’area verde, con l’unica eccezione dello spazio antistante il campo da basket e la vicina casa colonica su viale Montebianco.

