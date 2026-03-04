Riccione, prorogato il cantiere di viale Rimini: le indicazioni sulla viabilità

Da giovedì 5 marzo doppio senso di marcia in viale Bologna nel tratto tra i viali Romagna e Cesenatico

L’intervento di ammodernamento della rete acquedottistica in viale Rimini, a Riccione, proseguirà fino al 27 marzo. Questa proroga, spiega l'amministrazione comunale, "si è resa necessaria per consentire il completamento di un'operazione che prevede scavi in profondità, in particolare all’altezza dell’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna, rappresentando un passaggio cruciale per la sicurezza e l'efficienza delle condotte idriche e del gas della zona".

Per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, a partire dalle ore 8:00 di giovedì 5 marzo entreranno in vigore nuove disposizioni per la circolazione in viale Bologna, nel tratto compreso tra viale Romagna e viale Cesenatico, in cui verrà istituito il doppio senso di circolazione per raggiungere cosi viale Rimini in maniera più agevole.

Per quanto riguarda il resto del quartiere, rimangono confermate le modifiche alla viabilità già attive dall'avvio del cantiere. Il tratto di viale Rimini compreso tra viale Montefiore e viale Romagna resterà chiuso al transito veicolare e interessato dal divieto di sosta .Per ovviare alla chiusura, gli automobilisti diretti a nord lungo viale Rimini dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra all’altezza di viale Piacenza per immettersi su viale Castrocaro.