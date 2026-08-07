Riccione, prosegue l'estate in musica: da Clara a Morandi, ecco i protagonisti dei prossimi concerti

Piazzale Roma si anima con Eiffel 65, Noemi, Cocciante, i Pooh

In vista di Ferragosto, Riccione Music City prosegue i suoi concerti in piazzale Roma: tra i protagonisti gli Eiffel 65, Zero Assoluto, Clara, poi un poker di icone della musica italiana: Noemi, Riccardo Cocciante, i Pooh e Gianni Morandi.

Il lungo fine settimana di Ferragosto entra quindi nel vivo venerdì 14 agosto alle 21:45 in piazzale Roma con lo show ad alta energia degli Eiffel 65, pronti a far cantare l’intera piazza sulle note dei loro successi planetari. A mezzanotte lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Lunedì 17 agosto piazzale Roma accoglie alle 21:45 il concerto degli Zero Assoluto per ripercorrere i brani più amati del loro repertorio, mentre venerdì 21 agosto allo stesso orario spazio a Clara, seguita dall'After Party di Random.

Venerdì 28 agosto alle 21 piazzale Roma si accende con la voce straordinaria e unica di Noemi, preludio a una sequenza irripetibile di concerti a pagamento (biglietti disponibili su ticketone.it): sabato 29 agosto il Maestro Riccardo Cocciante porterà a Riccione la tournée "Io…Riccardo Cocciante nel 2026", mercoledì 2 settembre la piazza accoglierà i Pooh per la tappa del tour "Pooh 60 – La nostra storia – Estate" e festeggiare i sessant’anni di carriera della storica band, e giovedì 10 settembre sarà Gianni Morandi a salire sul palco con il live "C’era un ragazzo. Estate 2026".







