Riccione, prosegue l’iter del Piano urbanistico generale: conclusi gli incontri pubblici

Ora al via il periodo per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e portatori di interesse

Prosegue l’iter per l’adozione del Piano urbanistico generale di Riccione che martedì 28 aprile ha visto concludersi il ciclo di incontri pubblici dedicati alla cittadinanza e agli ordini e collegi professionali. Questa fase di presentazione della proposta del Piano urbanistico generale, approvata dall’amministrazione lo scorso 2 aprile, si è articolata in tre seminari di approfondimento rivolti ai professionisti e un’assemblea pubblica dedicata alla cittadinanza. Nel frattempo l'amministrazione ha già annunciato per le prossime settimane un ulteriore lavoro nei tavoli tecnici con gli esponenti della rete delle professioni e delle categorie economiche.



Il percorso è entrato nel vivo nei giorni scorsi quando, giovedì 16 aprile, il Palazzo del Turismo è diventato il centro del confronto cittadino con un doppio appuntamento di presentazione del Piano: un seminario tecnico rivolto a consulenti e professionisti sulle novità normative e un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza e trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Riccione.



Gli incontri di approfondimento rivolti ai professionisti sono poi proseguiti in due giornate distinte: il 23 aprile con un focus sulla “Città del Novecento” e “Città degli abitanti” e martedì 28 aprile, con un approfondimento sulle modalità di intervento nella “Città del turismo” e nella “Città delle imprese” cui hanno partecipato anche le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi.



“Dopo l’assemblea pubblica e i tre seminari su strategia e regole del Piano, sono in programma ulteriori tavoli di confronto con la rete delle professioni e le associazioni delle categorie economiche. Il Piano ha un impianto ben strutturato su verde, luoghi identitari come la “Città Giardino del Novecento”, le colonie e vocazione turistica – ribadisce l’assessore all’Urbanistica, Christian Andruccioli –. Gli uffici del Comune stanno lavorando a pieno ritmo per vagliare le richieste di chiarimenti e suggerimenti che provengono dal confronto con i tecnici durante i seminari. Nei prossimi giorni arriveranno i riscontri alle richieste pervenute in questi anni. Fumata bianca anche per le numerose richieste di modifica per la categoria di intervento negli edifici vincolati. Vogliamo agevolare le trasformazioni e rendere la città sempre più bella e attrattiva – continua Andruccioli – per questo abbiamo introdotto anche super incentivi per gli alberghi, ampliamenti con materiali leggeri per i pubblici esercizi, tutela del commercio di prossimità. Le norme sono in fase di affinamento e sono state definite nuove regole anche per locazioni brevi, pensioni marginali e condhotel”.



Ora c’è tempo fino al 7 giugno per cittadini, enti e portatori di interessi per presentare le osservazioni formali da inviare tramite Pec, raccomandata o consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Riccione relative al Piano. Tutta la documentazione è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’ente.



