Riccione, prosegue piano di restyling dei marciapiedi

Prosegue il piano di manutenzione stradale e ripristino dei marciapiedi a Riccione. I lavori eseguiti da Geat, secondo un piano diffuso e capillare in vari punti della città, sono in corso da settimane e proseguiranno con altri interventi di bonifica stradale e ripristino di marciapiedi. Dopo aver realizzato in ordine di tempo lavori in viale Don Minzoni, viale Buozzi, al parcheggio del supermercato Abissinia, ai viali Sciascia, Panzini, Satta e in vari quartieri della città, entro la fine dell’anno l'amministrazione ha in programma altri lavori per un importo di 100mila euro secondo un’ottica di costante e puntuale manutenzione stradale nei quartieri.