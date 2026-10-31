Riccione, proseguono gli incontri della sindaca con i cittadini: prossime tappe Centro, Porto e Fontanelle

Lunedì 2 novembre appuntamento al Palazzo del Turismo, mercoledì 4 al Centro di quartiere Fontanelle

Proseguono con grande interesse gli incontri della sindaca Daniela Angelini e della Giunta con i quartieri di Riccione. Il ciclo “Riccione cambia – Costruiamola insieme” prevede nove appuntamenti che, partiti il 23 ottobre, termineranno il 15 dicembre abbracciando tutta la città: un itinerario promosso dall’amministrazione comunale per favorire un confronto diretto e partecipato con la cittadinanza.



Dopo i primi due appuntamenti dedicati a San Lorenzo e Abissinia e Villa Alta, la settimana prossima gli incontri faranno tappa nella zona Centro e porto e al quartiere Fontanelle.

Il primo appuntamento della settimana è fissato per lunedì 2 novembre alle 20:45 presso il Palazzo del Turismo. Durante la serata, la sindaca Angelini e la Giunta comunale illustreranno i principali interventi realizzati, i progetti in corso e le prospettive di sviluppo dedicate in modo specifico alla zona del Centro e del porto, lasciando ampio spazio all’ascolto dei residenti e alle loro proposte.

Mercoledì 4 novembre il viaggio nei quartieri prosegue alle Fontanelle: appuntamento sempre alle 20:45 presso il Centro di quartiere (viale Sicilia 55). Al centro della serata ci sarà un focus sugli interventi svolti e programmati per l’area con ampio spazio al dibattito e alla partecipazione attiva.



Il calendario degli incontri pubblici nei quartieri

Centro e Porto

Lunedì 2 novembre – ore 20:45

Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini 11

Fontanelle

Mercoledì 4 novembre – ore 20:45

Centro di Quartiere, viale Sicilia 55

Tre Villaggi, Riccione 2 e Raibano

Lunedì 9 novembre – ore 20:45

Centro di Buon vicinato, viale Arezzo

Marano e Spontricciolo

Lunedì 23 novembre – ore 20:45

Ristorante La Fattoria, viale D’Annunzio 118

Paese

Martedì 1 dicembre – ore 20:45

Centro della Pesa, viale Lazio 10

Punta dell’Est

Giovedì 10 dicembre – ore 20:45

Scuola Annika Brandi, viale Portofino 37



Alba

Martedì 15 dicembre – ore 20:45

Hotel Atilius, viale Boito 3