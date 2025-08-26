Nuova vasca coperta allo Stadio del Nuoto e il sintetico al Nicoletti: "Riccione, investiamo nello sport"t

Sopralluogo della sindaca Angelini e della giunta ai cantieri dello Stadio del Nuoto e all'antistadio del Nicoletti

La seconda tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” si è concentrata oggi (martedì 26 agosto) sullo sport. La sindaca Daniela Angelini, la giunta comunale, i consiglieri e i rappresentanti del mondo dell’informazione hanno visitato i cantieri della quinta vasca dello Stadio del Nuoto e dell'antistadio del centro sportivo “Italo Nicoletti”.

I sopralluoghi, accompagnati dai tecnici dell'amministrazione, hanno permesso di constatare l'avanzamento dei lavori, confermando l'impegno dell'amministrazione nel potenziamento delle infrastrutture sportive.

Lo Stadio del Nuoto: una nuova vasca coperta da 25 metri

Il primo cantiere visitato è stato quello dello Stadio del Nuoto, alla presenza anche del presidente della Polisportiva Comunale di Riccione Michele Nitti. L'intervento di “Rigenerazione impianto e ampliamento stadio del nuoto” (Pnrr) prevede la realizzazione di una quinta vasca coperta della lunghezza di 25 metri, portando a cinque le vasche a disposizione di atleti e sportivi. Il progetto ha un costo complessivo di 4,8 milioni di euro. Il finanziamento è stato ottenuto grazie ai fondi del Pnrr (4 milioni di euro), in virtù dell’ottima collaborazione con la Federazione italiana nuoto. La restante parte, pari a 800mila euro (il 20% della spesa totale), è a carico dell'amministrazione comunale.

La nuova vasca coperta, in fase di realizzazione accanto a quella olimpionica, sarà collegata alla struttura esistente tramite una porta di transito. Potrà, tuttavia, essere utilizzata anche come impianto indipendente, poiché dotata di un proprio ingresso, spogliatoi e di una congrua quantità di servizi igienici privi di barriere architettoniche, dedicati anche alle persone con disabilità. La sua costruzione non solo amplierà la gamma dei servizi offerti al pubblico, ma permetterà di non dover più sospendere i corsi o il nuoto libero nelle giornate di gara.

Inoltre, sono già stati conclusi, grazie a un finanziamento di 700mila euro ottenuto dal bando Sport e Periferie 2020, gli interventi di efficientamento energetico degli impianti, che erano particolarmente energivori. La conclusione dei lavori della quinta vasca è prevista per i primi mesi del 2026.

L’antistadio Nicoletti: un nuovo manto in erba sintetica

Successivamente, la visita si è spostata al cantiere dell'antistadio del centro sportivo Nicoletti, dove era presente anche il presidente della Riccione Calcio 1926, Roberto Carnevali. Agosto 2025 segna un momento quasi storico per la Riccione Calcio 1926, che coincide con l’avvio dei lavori di riqualificazione del campo adiacente allo stadio centrale. Si tratta di un importante intervento che riguarda il “Rifacimento del manto in erba artificiale del campo da gioco antistadio Nicoletti”, un progetto del valore di 805.007 euro, interamente a carico della società concessionaria.

I lavori, iniziati in questo mese, non si limitano alla posa di un manto sintetico di ultima generazione, ma prevedono anche il rifacimento del sottofondo per un migliore drenaggio, l'installazione di un impianto di irrigazione, l'allestimento di nuove panchine e il ripristino completo della rete perimetrale. Tutto sarà realizzato secondo gli standard richiesti per l’omologazione della Lega Nazionale Dilettanti. Il nuovo campo, pronto entro fine settembre, sarà pronto per accogliere la stagione sportiva autunnale del settore giovanile dei biancazzurri. È già stato completato, invece, il relamping con luci a led del campo sintetico e del campo in erba, mentre a breve partirà anche l’intervento di riqualificazione delle torri faro dello stadio centrale. Questi nuovi interventi seguono a ruota due importantissimi progetti già portati a termine: la riqualificazione della pista di atletica e l'ampliamento del campo sintetico dello stadio.