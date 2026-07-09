Riccione, proseguono i lavori alla nuova palestra della scuola Cervi: obiettivo l'apertura a settembre

Nel mese di luglio verranno ultimati sia gli intonaci che i massetti, passaggi necessari per poter avviare ad agosto la posa dei pavimenti e, subito a seguire, le tinteggiature

Prosegue a Riccione il cantiere della nuova palestra della scuola Fratelli Cervi, in viale Ionio, una struttura a basso impatto ambientale, realizzata con materiali ecosostenibili e dotata di impianti ad alta efficienza energetica per riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. L'obiettivo è ultimare i lavori per l'apertura del prossimo anno scolastico.

Come riferisce l'amministrazione comunale, il piano d'intervento prevede nel corso di questa settimana la realizzazione delle rasature, la posa dei controtelai e l’applicazione degli intonaci. Nel mese di luglio verranno ultimati sia gli intonaci che i massetti, passaggi necessari per poter avviare ad agosto la posa dei pavimenti e, subito a seguire, le tinteggiature.

L’intervento richiede un investimento complessivo di 500.000 euro, cifra che comprende anche la sostituzione degli infissi e il completamento delle finiture esterne.

“Ogni giorno lavoriamo con la massima dedizione per la nostra comunità e con una visione chiara che mette al centro le persone e i loro bisogni: da un lato la massima attenzione per le categorie più fragili, come testimoniano per ordine di tempo i lavori del gruppo appartamenti recentemente inaugurati in viale Arona, dall'altro l'impegno nel creare spazi stimolanti e sicuri per la crescita dei nostri giovani e per lo sport – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. Quello di viale Ionio è un cantiere complesso che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione già bloccato e con pesanti criticità. Nonostante i ritardi accumulati in passato a causa di terzi, non ci siamo tirati indietro: abbiamo preso in mano la situazione con l'obiettivo di sanare i problemi e consegnare finalmente agli studenti e alle realtà sportive del territorio l'opera moderna e sicura che meritano”.

“Dopo aver dovuto sbrogliare i nodi di un cantiere fermo a causa della vecchia ditta e aver reperito le risorse extra necessarie per coprire i rincari dei materiali, oggi siamo concentrati esclusivamente sui fatti e sul rispetto di questa pianificazione estiva – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola –. Insieme ai tecnici stiamo monitorando passo dopo passo ogni lavorazione interna ed esterna. L'obiettivo è superare definitivamente i disagi ereditati dal passato e far trovare l'impianto pronto, efficiente e pienamente operativo per la ripresa delle attività”.