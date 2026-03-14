Riccione, Referendum: tutte le informazioni per il voto e i servizi per disabili

In occasione del referendum del 22 e 23 marzo, l'amministrazione comunale di Riccione ricorda le informazioni sul voto

In occasione del Referendum del 22 e 23 marzo l’amministrazione comunale di Riccione ricorda ai cittadini le informazioni utili sul voto: le modalità di accesso al servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone con disabilità o ridotta mobilità, il voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità e il voto per gli elettori non deambulanti.

Per votare è necessario presentare un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale con spazi disponibili. Chi è sprovvisto di tessera elettorale perché non l’ha ancora ritirata, o nei casi di smarrimento o di esaurimento della stessa, può richiedere una nuova tessera recandosi all’ufficio elettorale (viale Vittorio Emanuele II, 2).

L’ufficio elettorale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Il giovedì è aperto anche nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale sarà aperto: nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 20 a sabato 21 marzo), dalle ore 9:00 alle ore 18:00; nei giorni della votazione (domenica 22 e lunedì 23 marzo) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì.

Il voto per gli elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale oppure in un’altra sezione della stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche. In questo caso, è necessario esibire, insieme alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Usl, che certifichi l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. L’attestazione è valida anche se già rilasciata precedentemente per altri scopi, così come è considerata valida una copia della patente di guida speciale, a condizione che dalla documentazione emerga chiaramente la limitazione motoria. Poiché l’attestazione deve essere trattenuta dal seggio, è opportuno presentarsi muniti di una copia, anche non autenticata, da consegnare al presidente.

Le attestazioni mediche possono essere richieste presso l’ambulatorio ASL in viale San Miniato 10 a Riccione, nelle giornate di martedì e di venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30. L’ambulatorio certificazioni in viale San Miniato 10 a Riccione effettua un’apertura straordinaria nella giornata di domenica 22 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico dell’Ausl della Romagna (tel. 0541 707290).

Il voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’autonoma espressione del voto, possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia. Per farlo, è necessario esibire al seggio un apposito certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda Usl della Romagna. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può svolgere questa funzione per una sola persona.

Le attestazioni mediche possono essere richieste presso l’ambulatorio in viale San Miniato 10 a Riccione, nelle giornate di martedì e di venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30. L’ambulatorio certificazioni effettua un’apertura straordinaria nella giornata di domenica 22 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico dell’Ausl (tel. 0541 707290).

Il servizio di trasporto per le persone con disabilità o con ridotta capacità motoria

Per garantire l’accesso al voto alle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria sarà previsto un servizio di trasporto gratuito (a cura dell’associazione di volontariato Croce blu), dalla propria abitazione al seggio elettorale e ritorno. Il servizio sarà attivo nel giorno della votazione, domenica 22 marzo, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 circa. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando entro giovedì 19 marzo 2026 al numero di telefono 0541 333222, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.