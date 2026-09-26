Riccione ribalta il Misano nel derby di Promozione (1-2), primo punto per lo Spiv

Il Roncofreddo fermato sull'1-1 dallo Spiv

Due gli anticipi del girone D di Promozione che si sono disputati oggi (sabato 26 settembre). Tra il San Pietro in Vicoli e la capolista Roncofreddo è finita 1-1: locali avanti con Placci al 61', che ribadisce in rete una respinta del portiere Fabbri. Il pari del Roncofreddo al 77', con La Ganga che non trattiene un calcio di punizione, subendo il tap-in di Zanelli. Per il San Pietro in Vincoli è il primo punto dopo due sconfitte. Inizio di campionato invece da dimenticare per il Misano, rimontato 1-2 dal Riccione. Al Santamonica i misanesi partono bene e trovano il gol all'8' con un colpo di testa di Simoncelli. Dopo un buon inizio, i locali rallentano e il primo tempo finisce senza grandi emozioni. Nella ripresa ancora gioco spezzettato, mal 69' un cross di Gianferrari trova l'imperioso colpo di testa di Difino, che firma l'1-1. Al 75' il Riccione completa la rimonta con uno splendido tiro a fil di palo di Gambuti. All'82' Tamai calcia alto la palla del possibile 1-3, poi nel finale Barbanti fa buona guardia su Camara e Simoncelli. "Sono contento della prestazione, sono contento per il gruppo che lavora bene. Avevamo fatto una buona prestazione con il Cesenatico, con il Cervia abbiamo dimostrato di esserci", commenta a fine gara il tecnico riccionese Danilo Gurini.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Gurini (all. Riccione)

Tabellini

Misano - Riccione 2-1

MISANO: Giardini, Voltasio, Maioli (25' st Bellocchi), Ceccarelli, Gudenzoni, Valeriani, Ricciotti (37' st D'Adamo Sandri) Tamagnini (31' st Gennari), Torsani (18' st Camara), Simoncelli, Pecci (20' st. Castro). A disp.: Chiarabini, Politi, Bacchiocchi, Mosca. All.: Zagnoli.



RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi (47' st Lambertini), Difino, Manfroni, Tamai (40' st Ubaldi), Merli (33' st Mantovan), Pruccoli (27' st Shehi), Diop, Bellavista (12' st Leardini). A disp.: Crescentini, Trianni, Polverelli, Bortone. All.: Gurini.



ARBITRO: Nuzzo di Forlì.



RETI: 8' pt Simoncelli, 24' st Difino, 30' st Gambuti.



AMMONITI: Gambuti, Barbanti, Gianferrari, Leardini.

San Pietro in Vincoli - Roncofreddo 1-1

SPIV: La Ganga, Maltoni, Petrini (37' st Castagnoli), Felli (30' st Garoia), Morini, Mazzavillani (45' st Manfredi), Brandolini, Guarino, Placci (26' st Frisari), Montemaggi, Santucci (32' st Tombetti). A disp.: Santillo, Giacalone, Fiumi, Contini. All.: Tassani.

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni (26' st Bravaccini), Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi, D'Elia (40' st Brighi), St.Brigliadori, Bullini (14' st Kurti), Zavatta (33' st Guiducci), Zanelli. A disp.: Cirongu, Cecchi, Guidi, Campana. All.: Freschi.

ARBITRO: Barigazzi di Reggio Emilia.

RETI: 16' st Placci, 32' st Zanelli.

AMMONITI: Felli, Zanni, Zavatta, Lessi, Maltoni.

Classifica



Roncofreddo 7, Cervia United 6, Solarolo, Cesenatico, Riccione 4; Edelweiss, Sparta Castelbolognese, Bellaria Igea Marina, Stella, Reno, Sampierana 3; Collinello 2, Civitella, Diegaro, Misano, San Pietro in Vincoli 1.

Roncofreddo, Riccione, Misano e Spiv una partita in più.